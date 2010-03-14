شورای شهر شیراز در 95 درصد از موضوعات یکصدا بود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سعید موسوی ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز افزود: در این خصوص اگر در مقاطعی نیز حرفهای شورا به نتیجه نرسید باید به فکر پیدا کردن دلایل بود چرا که شورا انواع توهین و تهمت را طی سالهای گذشته تحمل کرد.

وی با اعلام حمایت از استاندار فارس بیان کرد: شورای شهر شیراز از نوع گفتمان استاندار جوان فارس حمایت می کند چرا که ما نیز اعتقاد داریم احمدزاده برای کسب نام و نان به فارس نیامده است.

رئیس شورای شهر شیراز همچنین با اعلام شماره تلفن همراه خود نیز بیان کرد: من نیز تلفن همراه خود را به شماره 09171135516 اعلام می کنم تا تمام شهروندان بتوانند از این طریق مشکلات خود را با شورای شهر در میان بگذارند.

موسوی اضافه کرد: باید از افرادی همچون استاندار جوان فارس حمایت کرد تا با توجه به نوع نگرش در خصوص خارج کردن مدیریت شیراز از مباحث قومی برای پیشرفت شهر و استان کمک داشته باشیم.

وی در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در خصوص انتخابهای مردم نیز بیان کرد: انتخاب مردم در هر زمان درست و بجا بوده و نمی توان برای مردم تصمیم گرفت.

رئیس شورای شهر شیراز گفت: مردم شیراز در مباحث مختلف انتخاب بجا و درستی انجام می دهند و جلوتر از ما نیز حرکت می کنند.