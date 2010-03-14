بازنگری همکاری ایران با رنو فرانسه در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا روشنی مقدم امروز در جمع خبرنگاران از عضویت نمایندگان شرکتهای ایران خودرو، سایپا و رنو فرانسه در کمیته ویژه بررسی مشکلات تولید تندر90 گفت و افزود: با برگزاری جلسات متعدد، در نهایت چهار مشکل اساسی در پروژه تندر 90 شناسایی و پیشنهادات لازم برای حل آنها به مقامات وزارت صنایع و معادن ارائه شد.

وی مکانیزم تعیین نرخ‌های فروش توسط رنوپارس و تعیین سود در این شرکت را جزو مشکلات پروژه تندر 90 اعلام و تصریح کرد: علاوه بر این، عدم موفقیت رنوپارس در اقتصادی کردن ساخت داخل تندر 90 نیز از دیگر مشکلات این طرح به شمار می‌رود.

روشنی مقدم از عدم برخورداری طرف‌های ایرانی از نقش اجرایی در شرکت رنوپارس و همچنین نبود یک اتاق کنترل برای رهگیری پروژه تندر 90 به عنوان سومین مشکل شناسایی شده در طرح تولید تندر یاد کرد.

به گفته وی تولید خودروی یکسان با یک مدل توسط دو شرکت با استراتژی و اهداف مختلف نیز به عنوان مشکل چهارم این پروژه شناسایی شده است.

روشنی‌مقدم با بیان اینکه برای حل مشکلات موجود در زمینه تولید تندر 90 شش سناریو به عنوان راهکار اجرایی مطرح شده است، گفت: در نهایت دو راهکار کلیدی مشخص شد که یکی در چارچوب مدل تجاری همکاری و با هدف بازنگری اساسی قرارداد تولید تندر تعیین شده و بر این مبنا نقش اجرایی طرف‌های ایرانی و ایجاد اتاق کنترل و اقتصادی کردن ساخت داخل مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی سناریوی دوم نیز برای حل مشکل تولید تندر شامل ایجاد تغییراتی در قاعده بازی، بازنگری در مدل کسب و کار و وظایف رنوپارس و خودروسازان ایرانی و همچنین متمایز کردن تولید در دو شرکت داخلی است که البته اجرایی شدن این راهکارها نیازمند تأیید آنها توسط مسئولین سازمان گسترش و وزارت صنایع است تا پس از آن با شرکت رنو و رنوپارس مذاکره و تیمی مأمور ایجاد تغییرات مورد نظر در قرارداد شود.

مدیرعامل مگاموتور در پاسخ به پر سشی مبنی بر احتمال حذف شرکت رنوپارس از زنجیره تأمین قطعه تندر 90 در پی بررسی مشکلات این پروژه گفت: پیشنهاد تجدید نظر در نحوه مدیریت رنوپارس در پروژه تندر 90 توسط کمیته خودرو مطرح شده است تا به این ترتیب اطمینان لازم برای اقتصادی بودن قیمت تمام شده قطعه‌سازان داخلی حاصل شود.

وی با بیان اینکه موضوع حذف رنوپارس در تأمین قطعه تندر 90 نیز مورد بررسی قرار دارد، اظهارداشت: در کمیته مذکور موضوع قیمت تولید تندر مورد توجه قرار گرفته است تا مکانیزم تعیین قیمت تمام شده این خودرو در قرارداد تندر مورد تجدید نظر قرار گیرد.

روشنی مقدم با اشاره به حضور 55 سازنده داخلی در تأمین قطعه تندر 90 و تولید 439 قطعه این خودرو در داخل جهت دستیابی به میزان ساخت داخل 60 درصدی اظهار داشت: تا امروز 110 هزار دستگاه خودروی تندر 90 در کشور تولید و 2 هزار و 300 دستگاه از این خودرو نیز صادر شده است.

وی‌ با بیان اینکه تمرکز تولید تندر 90 در یکی از کارخانه‌های خودروسازی داخل نیز جزء سناریوهای مطرح شده است، تأکید کرد:‌ برای تصمیم‌گیری جهت اجرای سناریوهای پیشنهادی، اوایل سال آینده جلسه‌ای در سطح وزارت صنایع تشکیل و نتایج حاصل از کمیته خودرو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.