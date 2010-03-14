تولید زباله در کرمان چهار برابر افزایش یافت

ابوالقاسم سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از پروژه های نوروزی شهرداری اظهار داشت: شهرداری کرمان در راستای زیبا سازی شهر کرمان و همچنین خدمات رسانی به مردم در زمینه خدمات شهری طرحهای ویژه ای را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به ساماندهی پارکها برای اسکان مسافران نوروزی و همچنین زیبا سازی معابر عمومی و رنگ آمیزی جداول گفت: به دلیل تراکم خانه تکانی در روزهای انتهی سال میزان تولید زباله در کرمان به شدت افزایش یافته است و از روزانه 350 تن به روزانه هزار و 500 تن رسیده است.

وی با اشاره به محدودیت دستگاهها و ظرفیت جمع آوری زباله گفت: در این راستا و برای جمع آوری این میزان زباله از سطح شهر ماموران شهرداری به صورت ویژه درحال فعالیت می باشند.

وی افزود: تمام طرحها و پروژه های شهرداری که درحال اجرا می باشند تا پایان سال تکمیل و دراختیار همشهریان و مسافران قرار خواهد گرفت.

وی خواستار همکاری شهروندان در زیبا سازی شهر شد و گفت: با توجه به حضور میهمانان نورزی باید در حفظ و نگهداری معابر و پارکهای شهر کوشش کنیم.