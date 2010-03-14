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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۸

تولید زباله در کرمان چهار برابر افزایش یافت

تولید زباله در کرمان چهار برابر افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: شهردار کرمان با اشاره به افزایش تولید زباله در کرمان تا سقف هزار و 500 تن در طول روز از افزایش چهار برابری تولید زباله در کرمان خبر داد.

ابوالقاسم سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از پروژه های نوروزی شهرداری اظهار داشت: شهرداری کرمان در راستای زیبا سازی شهر کرمان و همچنین خدمات رسانی به مردم در زمینه خدمات شهری طرحهای ویژه ای را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به ساماندهی پارکها برای اسکان مسافران نوروزی و همچنین زیبا سازی معابر عمومی و رنگ آمیزی جداول گفت: به دلیل تراکم خانه تکانی در روزهای انتهی سال میزان تولید زباله در کرمان به شدت افزایش یافته است و از روزانه 350 تن به روزانه هزار و 500 تن رسیده است.

وی با اشاره به محدودیت دستگاهها و ظرفیت جمع آوری زباله گفت: در این راستا و برای جمع آوری این میزان زباله از سطح شهر ماموران شهرداری به صورت ویژه درحال فعالیت می باشند.

وی افزود: تمام طرحها و پروژه های شهرداری که درحال اجرا می باشند تا پایان سال تکمیل و دراختیار همشهریان و مسافران قرار خواهد گرفت.

وی خواستار همکاری شهروندان در زیبا سازی شهر شد و گفت: با توجه به حضور میهمانان نورزی باید در حفظ و نگهداری معابر و پارکهای شهر کوشش کنیم.

کد مطلب 1051589

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