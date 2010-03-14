جزئیات افزایش دستمزد 7.5 میلیون کارگر در سال 89

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نظری جلالی ضمن بیان درصد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده که در جلسه عصر روز گذشته شورای عالی کار تعیین شده بود، گفت: ستاد مزد و کارگروه تخصصی از نیمه اول سالجاری جهت تعیین حداقل مزد سال 89 کارگران در وزارت کار تشکیل شد و از نیمه دوم با تشکیل بیش از10 جلسه مشترک با حضوراعضای کارگروه تخصصی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان به بررسی موارد مربوط به حداقل دستمزد پرداخته است.

معاون روابط کار وزارت کار اظهار داشت: این ستاد براساس اطلاعات فراگیر، واقعی و نظرسنجی از همه صاحبنظران مرتبط به ویژه صاحبان صنایع و بخشهای کارگری و کارفرمایی به بررسی بیش از 3 هزار و 800 واحد تولیدی با بیش از 50 نفر کارگر(کارگاههای کوچک، متوسط و بزرگ) پرداخت.

نظری جلالی تصریح کرد: برابر آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در بهمن ماه سالجاری، نرخ تورم در کل کشور معادل 11.3 درصد، کمترین نرخ تورم مربوط به استان بوشهر با 7.8 درصد و بیشترین آن مربوط به استان قم با 14.7 درصد بوده است. شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در سطح ملی و به صورت 3 جانبه پس از چندین جلسه بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال آینده نهایتا در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه در تاریخ و دراجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران و مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان حداقل مزد روزانه را برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از دائم یا موقت) روزانه101 هزار ریال تعیین کرد.

دبیر شورای عالی کار افزود: بر این اساس حداقل مزد از 87 هزار و 840 ریال روزانه و 2 میلیون و 635 هزار و 200 ریال ماهیانه در سالجاری (با 15درصد افزایش) به101 ریال روزانه و3 میلیون و30 هزار ریال ماهیانه در سال 89 افزایش یافته است. مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی نیز از 100 هزار ریال در سالجاری با 100 درصد افزایش در سال آینده معادل 200 هزار ریال تعیین شد.

وی افزود: حداقل دریافتی کارگران با خانوار چهارنفره در سالجاری (با احتساب حداقل مزد ماهیانه101 هزار ریال و حق اولاد (برای 2 فرزند) ماهیانه 606 هزار ریال و کمک هزینه اقلام مصرفی (بن کالاهای اساسی) ماهیانه200 هزار ریال و کمک هزینه مسکن ماهیانه 100 هزار ریال) به مبلغ3 میلیون و 936 هزار ریال ماهیانه رسیده است که این حداقل دریافتی به نسبت سالجاری 17.1درصد رشد داشته است.

نظری جلالی جدول مقایسه ای اقلام مزد و حداقل دریافتی در سال 89 با سالجاری را به شرح زیر اعلام کرد: سالجاری (ریال- ماهیانه) حداقل مزد روزانه87 هزار و 840 ریال، ماهیانه 2 میلیون و 635 هزار و 200 ریال حق اولاد (تا 2 فرزند)527 هزار و 40 ریال، کمک هزینه مسکن100 هزار ریال، کمک هزینه اقلام مصرفی (بن کالاهای اساسی ) 100 هزار ریال حداقل دریافتی با دو فرزند3 میلیون و 362 هزار و 240 (ریال- ماهیانه)، حداقل مزد روزانه نیز 101 هزار ریال، حداقل مزد ماهیانه 3 میلیون و 30 هزار ریال، حق اولاد (تا 2 فرزند)606 هزار درصد افزایش را شاهد خواهد بود.

این مقام مسئول وزارت کار تاکید کرد: نرخ پایه سنوات در مورد کارگرانی که یکسال سابقه کار دارند و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان سپری شده است از روزانه هزار و 250 ریال در سالجاری با 60 درصد افزایش به مبلغ 2 هزار ریال روزانه برای سال 89 افزایش یافته است. همچنین نرخ پایه ( سنوات) کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن برای گروه 20 مبلغ 4 هزار و 800 ریال بوده و برای سایر گروهها براساس جدول اعلامی اقدام خواهد شد.

وی گفت: از اول سال آینده سایر سطوح مزدی نیز به منظور افزایش انگیزه در گروه سرپرستان، کارگران ماهر، تکنسینها و سایر اقشاری که حداقل مزد بگیر نیستند، روزانه 7 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 7011 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 88 افزایش می یابد البته (درصورتی که با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از101 هزار ریال شود ملاک همان101 هزار ریال است).

معاون وزیر کار عیدی آخر سال کارگران نیز تصریح کرد: کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش در سالجاری بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند، لذا حداقل عیدی و پاداش در سال 88 معادل 5 میلیون و 270 هزار و 400 ریال و سقف عیدی و پاداش در سالجاری نیز معادل7 میلیون و 905 هزار و 600 ریال است.

مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود و در کارگاههایی که مطابق رویه جاری بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.