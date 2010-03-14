امسال برخلاف سالهای گذشته مسافران بیشتری در گیلان خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک ظهر یکشنبه در جمع مدیران استان افزود: دستگاههای اجرایی، فرمانداران، شهرداران و سایر نهادهای امدادی، بهداشتی و ارگانهای ذیربط پیش بینی و اتخاذ تمهیدات لازم و کافی برای خدمات رسانی مناسب و مطلوب به مسافران و مهمانان نوروزی بدقت اجرا تا نیازهای اساسی و اصولی مردم در کمترین زمان پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: افزایش نظارت بر کیفیت و کنترل قیمت اجناس، انجام بازرسی های مستمر و پیوسته از هتلها، مهمانسراها و رستورانها، ارائه خدمات و تسهیلات میان جاده ای به مسافران، غبارروبی و نظافت مساجد بین راهی برای انجام فریضه نماز مسافران و بسیج و آمادگی کلیه نمایندگی های شرکت خودروساز بویژه بخشهای امداد رسانی برای کمک به مسافران به ویژه مسافران بین راهی از موضوعات قابل پی گیری ستاد تسهیلات نوروزی استان است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه ایام نوروز فرصتی است تا بتوان با کار و تلاش بیشتر اوقات فراغت خوبی را برای مسافرینی که استان گیلان را انتخاب کردند، فراهم کرد افزود: اتخاذ تمهیدات و پیش بینی های امنیتی و هوشیاری لازم برای تأمین امنیت و آسایش مردم بویژه منازل، واحد های کسب و کار، محلهای استراحت مسافران و سایر اماکن عمومی، مراکز خدماتی بین جاده ای و پمپ بنزینها، تمیز و مرتب کردن سرویسهای بهداشتی داخل شهرها و فراهم کردن زمینه و بستر شناخت بیشتر مردم به توسعه و پیشرفت اجرایی شدن طرحهای عمرانی استان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین ستاد تسهیلات نوروزی استان را در جهت افزایش همبستگی عمومی، ایجاد نشاط و شادی اجتماعی و ملی و فراهم کردن بستر و محیطی آرام و عاری از هر گونه دغدغه برای هموطنان در تعطیلات نوروزی موظف کرد و یاد آورشد: در ایام تعطیلات نوروزی کسی از مسئولان به مرخصی نخواهد رفت و همه مدیران در مواجهه با مشکلات باید در میدان کار حضور داشته باشند.