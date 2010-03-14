کسب طلا تیمی شمشیربازان توان جوانان ما را به اثبات رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال کسب مدال طلا تیمی اسلحه سابر رقابت های شمشیربازی جوانان آسیا توسط جوانان کشورمان، حمید سجادی در پیامی ضمن تبریک این موفقیت تصریح کرد: بی شک جوانان کشورمان در عرصه های مختلف بارها شایستگی خود را به اثبات رسانده اند، ورزش هم از این قاعده مستثنی نیست. موفقیت هایی اینچنین در ورزش به خوبی توان جوانان ما را در دستیابی به قله های قهرمانی در رشته های مختلف به اثبات می رساند.

سجادی در ادامه پیام خود آورده است: بی شک در کسب این موفقیت علاوه بر تلاش و پشتکار ورزشکاران و کادرفنی، برنامه ریزی فدراسیون نیز میزد برعلت بوده است امیدواریم با تداوم برنامه ریزی اصولی و برطرف کردن نقاط ضعف، شاهد رشد و ترقی هر چه بیشتر این رشته در ایران عزیز باشیم.