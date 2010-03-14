به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله پوستین دوز در بازدید معاون سازمان صنایع دفاع سودان و مدیر عامل کارخانه "جیاد" و هیئت همراه از شرکت سایپا گفت: از آنجایی که شرکت سایپا تجربه های خوبی در گذشته از کشور سودان و همچنین شناختی که از بازار این کشور دارد، آماده سرمایه گذاری در ایجاد و تاسیس خطوط تولید خودرو است.

وی تاکید کرد: زمینه ها، شرایط و امکانات همکاری میان شرکت سایپا و مجموعه صنعتی جیاد می تواند سرآغاز فعالیت بین دو طرف باشد پروژه های مورد نظر سریعتر به مرحله اجرایی برسد.

پوستین دوز خاطر نشان کرد: تشکیل کارگروههای مشترک برای شناخت و آگاهی بیشتر و تبادل اطلاعات و توانایی های یکدیگر می تواند پروژه ها را عملیاتی کند و شرکت سایپا نیز از تجربه هایی که در زمینه تولید خودرو در کشورهای سوریه و ونزوئلا دارد را در کشور سودان نیز به کار گیرد.

مدیر عامل کارخانه "جیاد" نیز در این نشست، با اشاره به زمینه های مشترک همکاری میان دو شرکت گفت: سودان با 9 کشور همسایه و بیش از 450 میلیون نفر جمعیت می تواند بازار بسیار خوبی برای محصولات سایپا باشد.

عمر علی افزود: محصولات سایپا در کشور سودان با استقبال خوبی مواجه شده است و با توجه به زمینه های موجود در بازار سودان، علاقه مند به توسعه همکاری با شرکت سایپا هستیم.

وی تاکید کرد: مجموعه صنعتی جیاد سودان می تواند علاوه بر سالن مونتاژ، خطوط تولید بدنه و پرس بدنه را نیز برای راه اندازی سایت تولید خودرو در اختیار شرکت سایپا قرار دهد.

در پایان این نشست اعضای کارگروه دو شرکت برای آغاز و توسعه همکاری مشخص شدند. "جیاد" مجموعه صنعتی بزرگ تولید انواع خودروهای سواری، تجاری و صنایع فلزی است.