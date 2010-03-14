به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب اشعار سالهای 78 تا 85 ترسه را دربر میگیرد و شامل 66 شعر از اوست که عنوان برخی از آنها عبارتند از "کلاغ، کلمه نیست"، "بر لبه پرتگاهی همیشه"، "بارشی از بنفش"، "آیا میخواهی خانه را روشن کنی؟"، "روزی که بیتو میگذرد" و "درختی هستم بر ساحلی مهآلود".
در شعر "از باران که میبارد" میخوانیم: از باران/ چیزی مگو/ از پنجره که خیس است و/ از کوچه که خلوت/ چیزی مگو/ بگذار/ بیچتر از خانه بیرون بروم/ تا دورترین کوچهها بگذرم/ بگذار/ نه ظهر بیاید/ نه پرنده بخواند/ تنهاییام سر به زیر و خاموش/ با من میآید/ چیزی مگو/ از زمستان که میرود/ از باران که میبارد/ بگذار چشمانم خیس بماند/ در کوچه که خلوت است.
اشعار ترسه در این کتاب اشعاری تصویری است که در عین حال که حالتی عاشقانه دارند از بار اجتماعی و نگاه به انسان، بیبهره نیستند.
کتاب "در سرزمینی بیترانه و جادو" با شمارگان 1100 نسخه در 119 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شدهاست.
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