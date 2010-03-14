اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در هفته نهم لیگ دسته اول کشور تیم کرمانشاه در مقابل تیم ایلوار گلستان به برتری رسید.

در این مسابقه تیم کرمانشاه با نتیجه دو بر یک از سد تیم گلستان گذشت و همچنان بدون شکست صدر نشین رقابتهای لیگ دسته یک بدمینتون کشور باقیماند.

در این دوره از رقابتها 12 تیم در قالب دو گروه شش تیمی برگزار می شود که دو تیم برتر جواز حضور در مسابقات لیگ برتر را کسب خواهد کرد.

در این مسابقات؛ "سهیل بیگلری"، "سپهر ایوانی"، "صدرا صادقی"، "حمید حیدری شفق"، "حسام میهن نژاد" به عنوان بازیکن و "سیروس چراغی" و "جواد نوری" به عنوان مربی به سرپرستی "سعید روشن بختی" تیم کرمانشاه را همراهی می کنند.

کرمانشاه نائب قهرمان مسابقات واترپلو نوجوانان کشور شد

در پایان مسابقات واترپلو نوجوانان قهرمانی کشور که در کرمانشاه برگزار شد، تیم زنجان موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

در پایان این مسابقات که به مدت چهار روز در استخر اشرفی اصفهانی شهر کرمانشاه برگزار شد، پس از زنجان تیمهای کرمانشاه، تهران و فارس جایگاههای دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.

مسابقات واترپلو نوجوانان کمتر از 16 سال قهرمانی کشور با حضور تیمهای تهران، اصفهان، قزوین، کرمانشاه، هرمزگان، فارس، آذربایجان شرقی، زنجان وکهگیلویه و بویر احمد امروز در کرمانشاه پایان یافت.

بوکسور کرمانشاهی نائب قهرمان جوانان آسیا شد

در چهارمین دوره رقابت های بوکس قهرمانی جوانان آسیا،سالار غلامی بوکسور ملی پوش کرمانشاهی موفق به کسب مقام نایب قهرمانی آسیا شد.

در جریان این مسابقات در وزن منهای 91 کیلوگرم سالار غلامی بوکسور کرمانشاهی ایران با نتیجه چهار بر صفر بوبورجو از ازبکستان را مغلوب کرد و در فینال پس از شکست در مقابل حریف قزاقستانی به نشان نقره بسنده کرد.

در این وزن ورزشکاران ازبکستان و هند به صورت مشترک صاحب مدال برنز شدند.

چهارمین دوره رقابت های قهرمانی بوکس جوانان آسیا در سالن شهید افرآسیابی مجموعه ورزشی شیرودی تهران برگزار شد.