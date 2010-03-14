احداث جایگاه های کوچک سوخت رسانی مشکل مردم را حل نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سعید علیشاهی بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه بهینه سازی مصرف سوخت در فرمانداری کرج افزود: کرج جمعیت و خودروهای فراوانی دارد و به منظور حل مشکلات مربوط به سوخت رسانی به خودرو در این شهرستان باید جایگاه هایی ایجاد شود که ظرفیت بالا و کافی داشته باشند.

وی ادامه داد: در برخی از موارد، جایگاه های سوخت کوچک با ظرفیت پایین احداث می شود درحالیکه این امر جوابگوی حل مشکلات و تامین نیازهای شهروندان نیست.

این مسئول بیان کرد: کرج به عنوان یک کلانشهر نیازمند احداث جایگاه های سوخت بزرگ و وسیع است تا همزمان چندین خودرو بتوانند در این جایگاه ها سوخت گیری کنند ضمن اینکه این امر کمک می کند از ایجاد صفهای طولانی در جایگاه های سوخت نیز جلوگیری به عمل آید.

مسکن و شهرسازی در اعطای زمین برای احداث جایگاه های سوخت همکاری کند

کارشناس حوزه عمرانی فرمانداری کرج نیز در ادامه این کارگروه بیان کرذ: مسکن و شهرسازی در زمینه اعطای زمین برای احداث جایگاه های سوخت در کرج تا حد ممکن همکاری و از این طریق، بخشی از نیازهای کرج در این خصوص را تامین کند.

سیدولی الله رئیسی ادامه داد: مسکن و شهرسازی از جمله دستگاه هایی است که می تواند کمک فراوانی به کاهش مشکلات مربوط به کمبود حوزه های سوخت گیری داشته باشد و امیدواریم این دستگاه در این زمینه به همه وظایف خود عمل کند.

دوگانه سوزکردن خودروها در کرج بسیاری از مشکلات حمل و نقلی را حل می کند

وی اظهار داشت: تبدیل و دوگانه سوزکردن خودروها یک امر بسیار مهم و مطلوب است و می تواند بسیاری از مشکلات حمل و نقلی کرج را از میان بردارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: البته لازم است این امر با نظارتهای کافی و لازم همراه باشد تا دوگانه سوز کردن به بهترین نحو انجام گیرد و نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته باشد.

رئیسی اضافه کرد: البته لازم است شرکتهای سوخت رسان در کرج نیز به همه وظایف خود توجه جدی داشته باشند و تا حد ممکن به کنترل تخلفها بپردازند.

امکان افزایش جایگاه های در مشکین دشت کرج وجود دارد

مدیرعامل سازمان حمل و نقل مشکین دشت کرج نیز از وجود امکان افزایش جایگاه های CNG در این منطقه خبر داد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

وی ادامه داد: در حال حاضر چند جایگاه در مشکین دشت وجود دارد اما می توانیم این جایگاه ها را افزایش دهیم.

این مسئول بیان کرد: شهرداری مشکین دشت قصد دارد در صورت جلب همکاری، زمینی برای احداث یک جایگاه دیگر در اختیار قرار دهد ضمن اینکه این زمین حدود هزار و 500 متر مساحت دارد.

احداث جایگاه سوخت در این زمین بسیاری از کمبودهای سوخت منطقه را حل می کند

وی خاطرنشان کرد: این زمینه کنار جاده واقع شده و موقعیت قرار گرفتن آن خوب است ضمن اینکه احداث یک جایگاه سوخت در این زمین، بخشی از مشکلات منطقه در زمینه سوخت را حل خواهد کرد.

این مسئول یادآور شد: این زمین از نظر مالکیت هیچگونه مشکلی ندارد و به راحتی می تواند برای احداث جایگاه سوخت مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل مشکین دشت کرج اضافه کرد: شهرهای اقماری کرج جمعیت فراوانی را در خود جای داده اند و باید تلاش زیادی برای رفع مشکلات سوختی آنها انجام شود.

مشکین دشت کرج جمعیت فراوانی را در خود جای داده و در نزدیکی محمدشهر واقع شده است ضمن اینکه یکی از قطبهای صنعتی استان تهران نیز محسوب می شود.