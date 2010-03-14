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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۳۷

اینشتین 131 ساله شد /

تصاویر لحظاتی از زندگی اینشتین/ پنج نکته زیبا از اینشتین را بخوانید

تصاویر لحظاتی از زندگی اینشتین/ پنج نکته زیبا از اینشتین را بخوانید

تصاویری از لحظات مختلف زندگی آلبرت اینشتین دانشمند مشهور آلمانی به مناسبت صد و سی و یکمین سالگرد تولدش منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبرت اینشتین دانشمند بزرگ آلمانی امروز 131 ساله شد. دانشمندی که با تحقیقات گسترده در فیزیک و ارائه نظریه نسبیت تحولی بزرگ را در علم فیزیک جهان ایجاد کرده و نام خود را برای همیشه در میان صفحات تاریخ بشر به ثبت رساند.

اینشتین (اولین نفر نشسته از سمت چپ) در جمع هم کلاسی ها در دبیرستان آرائو

یک نکته از اینشتین: "تنها چیزی که در آنچه درک می کنم اختلال ایجاد می کند، آموخته هایم است."

ویولون نوازی دانشمند بزرگ

یک نکته از اینشتین: "چقدر اندکند افرادی که با چشمهای خود می بینند و با قلب خود احساس می کنند."

تنهایی گوارا

یک نکته از اینشتین: "من در چنان تنهایی زندگی می کنم که در جوانی دردناک است ولی در سالهای بلوغ فکری گوارا می شود."

اینشتین در کنار ماکس پلانک

یک نکته از اینشتین: "اشخاصی مانند من و شما، هرچند چون همه فانی هستیم ولی با گذر زمان فرسوده نمی شویم،
همواره مانند کودکانی کنجکاو در برابر آن راز بزرگی که زندگی را در آن آغاز کردیم ایستادگی می کنیم."

آخرین تخته سیاه

یک نکته از اینشتین: "حیات آدمی زمانی آغاز می شود که او از خودش رها شود."

کد مطلب 1051604

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