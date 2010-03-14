طرح آموزش شهروندی با استفاده از تابلو در کرج آغاز شد

حسین امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در اجرای این طرح، صد ابزار اطلاع رسانی بزرگ شیشه ای حاوی نکات آموزشی در مکانهای مختلف کلانشهر کرج نصب شده است.

وی ادامه داد: پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال از مهمترین نکات آموزشی ارائه شده در آنها است ضمن اینکه مشارکت مردم در توسعه فضاهای سبز، رعایت اصول زیست محیطی و همکاری مردم در طرح تفکیک زباله ها با شهرداری نیز از دیگر نکات آموزشی است.

امیدیان خاطرنشان کرد: در مناسبتهای مختلف نیز نکات آموزشی از طریق این تابلوها ارائه می شود که این امر بسیار مطلوب است.

وی اضافه کرد: بالا بردن سطح آگاهی عمومی و افزایش مشارکت مردم در طرحهای زیست محیطی و عمران شهری از اهداف این طرح است و پیش بینی می شود این طرح نتایج درخشانی به همراه داشته باشد.

این مسئول در خصوص برنامه های خانه سلامت نیز از اجرای 38 برنامه آموزشی طرح خانه سلامت در این منطقه طی اسفندماه خبر داد و گفت: این برنامه های آموزشی در مراکز مختلف فرهنگی کرج از جمله فرهنگسراها، مساجد، هیئتهای رزمندگان و زینبیه ها برگزار شده و شهروندان در آن شرکت داشته اند.

امیدیان افزود: برنامه های آموزشی یادشده در زمینه های مختلف از جمله روانشناسی، محیط زیست، تغذیه، پوست و مو، طب سنتی، بینایی سنجی، ورزش، بهداشت دهان و دندان، بهداشت بانوان و ... برگزار شده است.

وی یادآور شد: این برنامه ها در کرج ادامه خواهد داشت و علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تاریخ و مکان دقیق برنامه های یادشده می توانند با مدیریت اجتماعی شهرداری کرج تماس حاصل و جزئیات مورد نظر را بپرسند.