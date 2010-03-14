بروجردی از مواضع شفاف کوبا در آژانس تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویلیام کاربو ریکاردو سفیر کوبا در تهران پیش از ظهر امروز یکشنبه با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات ابتدا رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با قدردانی از مواضع شفاف و شجاعانه کوبا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: اینگونه موضعگیری در دفاع از اصول آژانس بین المللی و تعرض به زیاده خواهی های دولت های غربی ارزشمند است.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت های مستقل با همکاری یکدیگر می توانند نقش موثری در تعاملات بین المللی ایفا کنند.

بروجردی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، ناقض قوانین و مقررات بین المللی است افزود: پیشرفت های علمی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری های نوین بیانگر عدم کارآیی این تحریم و به زیان کشورهای تحریم کننده است.

وی با ابراز خرسندی از روند رو به گسترش مناسبات فی ما بین در عرصه های گوناگون به نقش با اهمیت مجلس در تحکیم مناسبات اشاره و خاطرنشان کرد: پیوندهای پارلمانی، نقش موثری در بهره گیری از ظرفیت های گسترده فی ما بین دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تاکید بر استمرار تبادل نظر و همکاریهای متقابل مجالس دو کشور از رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس کوبا برای دیدار از جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد.

در ادامه این ملاقات، سفیر کوبا با اشاره به روابط خوب و مستحکم جمهوری اسلامی ایران و کوبا خواستار گسترش و تقویت هر چه بیشتر این روابط شد.

وی با انتقاد از شعارهای دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم قدرت های بین المللی گفت: این کشورها نه تنها اقدامات موثری در جهت مبارزه با تروریسم انجام نمی دهند بلکه سیاست این کشورها همواره در جهت تقویت این گروه های تروریستی است.