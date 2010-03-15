معرفی ابزارهای جدید به بازار سرمایه در سال آتی

حسن قالیباف اصل در گفتگو با مهر درباره وضعیت بازار سرمایه در سال آتی گفت: بازار سرمایه یک متغیر یک وجهی نیست و تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله بودجه، برنامه های توسعه ای کشور، هدفمندی یارانه ها، صنایع و غیره قرار دارد.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه علاوه بر موارد مذکور ابعاد قانون هدفمندی یارانه ها هنوز مشخص نشده است، به تهیه گزارشی توسط شرکت بورس در مورد تاثیر هدفمندی یارانه ها بر بورس اشاره کرد و گفت: هدفمندی یارانه ها باعث شفافیت بازار سرمایه می شود.

وی ادامه داد: هدفمندی یارانه ها باعث می شود که ورودی و خروجی صنایع و شرکتها مشخص شود که این امر منجر به افزایش شفافیت در بورس خواهد شد.

قالیباف اصل بر مشخص شدن وضعیت بازتوزیع یارانه ها در صنایع مختلف و نرخهای ترجیحی تاکید کرد و افزود: این موضوع در گزارش تهیه شده توسط شرکت بورس که به شورای بورس ارائه شد، مطرح شده است تا بر اساس آن نقاط قوت قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص شود و اگر در برخی از موارد هدفمندی یارانه ها بر عملکرد شرکتها تاثیر منفی می گذارد، این تاثیرات به حداقل برسد.

وی نقدشوندگی، شفافیت و معرفی ابزارهای جدید را باعث تنوع بخشی بازار سرمایه دانست و بیان کرد: در بحث مدیریت ریسک، پذیرش شرکتها و توسعه بازار سرمایه در سال آینده فعال خواهیم بود.