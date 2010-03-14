به گزارش خبرنگار مهر در کرج، وزیر جهاد کشاورزی بعداز ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از 10 طرح تحقیقاتی در موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر در کرج گفت:‌ در برنامه پنجم توسعه برنامه های بخش کشاورزی به گونه ای برنامه ریزی شده تا تولید کنندگان بخش کشاورزی که اکنون جزو دهکهای پایین جامعه هستند وضعیت بهتر رفاهی و اقتصادی بهره مند شوند.

صادق خلیلیان افزود: انتظار می رود با توجه به دستاوردهای جدید تحقیقاتی و اجرایی کردن آن با حفظ منابع بتوانیم به تولید پایدار و توسعه صادرات دست یابیم که خود از هدفهای مهم بخش کشاورزی است.

وی خاطرنشان کرد: تولید غذای سالم و ارگانیک از اولویتهای مهم بخش کشاورزی است و تحقق این هدف مهم با کمک محققان و اصلاح فرآیندهای تحقیقاتی با بخش ترویج و اجرا با ایجاد اقتصادی پیشرفته امکانپذیر است.

این مسئول ادامه داد: اقتصاد علمی و پیشرفته در بخش کشاورزی می تواند رفاه لازم را برای تولید کنندگان فراهم کند.



خلیلیان بیان داشت: ارتباط محققان مراکز پژوهشی و تحقیقاتی با دانشگاه و بخش تولید سه ضلع را تشکیل می دهد و برای رشد و توسعه بخش کشاورزی می تواند کشور را به رفاه و توسعه یافتگی و زندگی مناسبی را برای مردم به ویژه کشاورزان فراهم کند.



وی یادآور شد: برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی در بخش کشاورزی باید فعالیتهای پژوهشی در ابعاد مختلف سرعت کار افزایش و انتقال یافته های جدید به بخش ترویج و بهره برداران در اولویت کاری بخش قرار گیرد.

در این مراسم که 400 نفر از مدیران محققان، پژوهشگران، مروجان و دانشجویان بخش کشاورزی شرکت داشتند، محققان 10 دستاورد جدید تحقیقاتی با اهدا لوح سپاس تقدیر شد.



در حاشیه این مراسم نمایشگاهی به صورت غرفه های مختلف مراکز تحقیقاتی و پژوهشی محصولات زراعی و باغی کشور در معرض دید عموم گذاشته شد.