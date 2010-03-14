تهیه اطلس آموزشی استان مرکزی براساس مزیتهای منطقه ای

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد بعد از ظهر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش استان مرکزی در اراک افزود: مسئولان آموزش و پرورش استان باید تا پایان فروردین ماه سال آینده نسبت به تدین این برنامه به عنوان برنامه پنج سال آینده آموزش و پرورش استان مرکزی اقدام کنند تا بتوان نیازهای آینده این سازمان را در حوزه های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری تامین کنیم.

وی اضافه کرد: اطلس آموزشی استان معین کننده جایگاه کنونی استان مرکزی در این حوزه اسیت که با تدین نهایی آن جایگاه استان در این بخش در پنج سال آینده ترسیم خواهد شد که در این راستا مدیران می توانند به خوبی راهبرد مدیریتی خود را برای محقق کردن اهداف این برنامه تنظیم کنند.

شعبانی فرد با تاکید بر اینکه هرگونه ساخت و ساز در آموزش و پرورش باید بر اساس نیازها و با در نظر گرفتن امکانات موجود باشد خاطرنشان کرد: هرگونه ساخت و ساز در آموزش و پرورش از این پس باید بر اساس برنامه های طرح آمایش سرزمین و با توجه به امکانات موجود دستگاههای دیگر در آن منطقه به انجام برسد تا از اتلاف بی مورد سرمایه در ساخت و سازها جلوگیری شود.

استاندار مرکزی با بیان اینکه در سال آینده توجه ویژه ای به اتمام طرحهای نیمه تمام دستگاه ها صورت خواهد گرفت از مسئولان آموزش و پرورش استان خواست در این زمینه نسبت به جمع آوری اطلاعات کامل در مورد وضعیت طرح ها و پروژه های در دست ساخت خود اقدام کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی نیز گفت: این شورا در سال‌جاری موفق به کسب مقام سوم کشوری شده و جایگاه خود را از رتبه هشتم به رتبه سوم ارتقا داده است.

سیف الله کریم زاده افزود: با وجود پیش بینی قانونگذار در مورد تامین مالی شوراهای آموزش و پرورش در کشور به این موضوع توجهی نشده است به گونه ای که تاکنون به شوراهای آموزش و پرورش منابع مالی اختصاص نیافته است.

وی با اشاره به مصوبات شورای آموزش و پرورش استان در سال جاری گفت: در سال جاری شورای آموزش و پرورش استان 52 مصوبه را به تصویب خود رسانده است که از این تعداد 88 درصد مربوط به سیاستگذاری بوده است که از این تعداد 28 درصد آموزشی، چهار درصد پژوهشی، 46 درصد پرورشی، 22 درصد پشتیبانی و 14 درصد نیز سایر موارد بوده است.