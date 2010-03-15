شرکتهای صها، پنها، هسا و قدس زیرمجموعه سازمان صنایع هوایی قرارگرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این اساسنامه، سازمان صنایع هوایی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و اداره امور آن براساس قانون تشکیل مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات دولتی انجام می‌شود و مدت فعالیت سازمان از تاریخ تشکیل نامحدود است.

بر این اساس، سرمایه اولیه سازمان، مبلغ یکصد میلیون ریال و متعلق به دولت است که به هزار سهم یکصد هزار ریالی تسهیم و به طور کامل پرداخت شده است و مرکز اصلی سازمان در تهران است. سازمان در صورت لزوم می‌تواند در نقاط مختلف داخل کشور با رعایت مقررات مربوط شعبه یا نمایندگی ایجاد کند.

سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، وظیفه هدایت متمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی، نظارت و کنترل فعالیت شرکتهای زیرمجموعه خود را برعهده دارد.

این اساسنامه ارکان سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح شامل شورای عالی، هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس(حسابرس) تعریف شده است.

بر اساس ماده10 این اساسنامه، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (رییس)، رییس ستاد کل نیروهای مسلح (یا نماینده وی)، معاون هماهنگ‌کننده فرمانده کل ارتش (یا فرمانده نیروی هوایی ارتش)، معاون هماهنگ‌کننده فرمانده کل سپاه (یا فرمانده نیروی هوافضای سپاه)، فرمانده نیروی زمینی ارتش (یا فرمانده هوانیروز)، وزیر صنایع و معادن، وزیر راه و ترابری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عنوان اعضای شورای عالی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح تعیین شدند.

بر این اساس ، مدیریت سهام یا سرمایه سازمان در شرکت‌ها و واحدهایی زیر مجموعه، هدایت، حمایت و برنامه‌ریزی درخصوص ایجاد، توسعه، تکمیل، نوسازی و بهسازی صنایع هوایی، ارایه پیشنهاد درخصوص تعرفه گمرکی و سود بازرگانی صنایع هوایی،نظارت بر امور مدیریت و فعالیت شرکتهای زیرمجموعه ،تدوین ضوابط و استانداردهای فنی مربوط به طراحی، تولید محصولات و خدمات شرکتهای زیرمجموعه، حمایت از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و علمی در زمینه‌های تخصصی مربوط و تدوین شاخصها و برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور توسعه منابع انسانی و تربیت مدیران موردنیاز در سازمان و شرکتهای زیرمجموعه از جمله اهم وظایف و اختیارات این سازمان است.

این اساسنامه پس از تایید شورای نگهبان با اصلاحات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح به تأیید فرماندهی معظم کل نیروهای مسلح رسیده و ابلاغ شده است.این اساسنامه در 22 بند و 5 فصل تنظیم شده است.