واکنش وزارت رفاه درباره یک خبر و توضیح مهر

به گزارش خبرگزای مهر، در نمابر وزارت رفاه به خبرگزاری مهر آمده است: " پیرو درج خبر منتشره در خبرگزاری مهر به نقل از مهندس محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در مورد نامه مدیر عامل سامان تامین اجتماعی به ریاست جمهور، ضمن تکذیب خبر فوق به اطلاع می رساند وزیر رفاه با خبرنگار مزبور درباره همدلی و تعامل اعضای هیئت مدیره تامین اجتماعی با مدیر عامل این سازمان و سایر موارد اظهارنظری نکرده اند".

توضیح خبرگزاری مهر

وزیر محترم رفاه روز چهارشنبه 19 اسفندماه پس از پایان همایش رؤسای نظام پزشکی سراسر کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد نامه اخیر رئیس سازمان تامین اجتماعی به رئیس جمهور اینگونه پاسخ داد که "مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نامه های متعددی به دکتر احمدی نژاد ارسال کرده اما بنده از نامه اخیر وی بی اطلاعم."

وی همچنین در مورد گله مندی ذبیحی از تصمیمات هیئت مدیره نیز اظهار داشت: قضاوت در مورد گله مندی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از برخوردهای هیئت مدیره و نمایندگان مجلس منوط به شنیدن اظهارات دو طرف است.

فایل صوتی گفتگوی خبرنگار مهر با وزیر رفاه در خبرگزاری مهر موجود است که در صورت نیاز قابل انتشار است.