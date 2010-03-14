کشفیات مواد محترقه در آذربایجان غربی از مرز 6.5 میلیون عدد گذشت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار حسن کرمی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اعلام این خبر افزود: سال گذشته در استان یک میلیون و 200 هزار عدد مواد محترقه از سودجویان کشف و ضبط شد که امسال این میزان بیش از پنج برابر رشد نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در این زمینه 16 مغازه در سطح است پلمپ شده است بیان داشت: تا کنون حادثه خاصی در زمینه استفاده از مواد محترقه در سطح استان گزارش نشده است.

وی در ارتباط با چهارشنبه آخر سال گفت: احتمال سوء استفاده برخی افراد از فضای حاکم بر جامعه در روز چهارشنبه‌سوری وجود دارد که برای جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در شهرهای مختلف استان، پلیس نیروی انتظامی استان از آمادگی لازم برای نظم‌بخشی به شهر برخوردار است و هسته مرکزی شهر ارومیه از طریق دوربین‌های مداربسته کنترل می‌شود.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در ادامه از راه ‌اندازی مرکز پلیس امنیت فضاهای مجازی در استان خبرداد و بیان داشت: از سال آینده برای برخورد با مجرمان در فضای مجازی، پلیس امنیت فضای مجازی راه‌اندازی می‌شود.

کرمی با اشاره به اینکه مقدمات لازم برای راه ‌اندازی این مرکز فراهم شده است اظهارداشت: سال آینده بخش تخصصی نیروی انتظامی در این زمینه برای تبادل اطلاعات و اخبار در سطح استان راه‌اندازی می‌شود.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بخش عمده ‌ای از سرقت‌ها و کلاهبرداری‌ها در سطح استان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، افزود: با توجه به اینکه ایجاد جنگ روانی و کلاهبرداری در فضای مجازی نیز نمود دارد، لازم است تا با کنترل پلیس در این بخش میزان جرائم در فضای مجازی کاهش یابد.

وی با انتقاد از نبود هرگونه تجهیزات در مزرهای استان بیان داشت: سال آینده 12 میلیارد ریال در مرزهای استان برای پوشش خلاهای مرزی هزینه می‌شود.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تعداد گشت‌های پلیس انتظامی استان در سال جاری کاهش پیدا نکرده است، گفت: رعایت شئونات اخلاقی در جامعه در سال جاری بیشتر نمود داشت به طوریکه در این زمینه با کاهش 38 درصدی مواجه بودیم.

کرمی از کاهش 67 درصدی اوباشگری در استان آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: در سال جاری تولید ناهنجاری صوتی و تولید و توزیع فیلم به ترتیب 19 و 37 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به کاهش 41 درصدی جذب نیرو توسط گروهک‌های تروریستی در سال جاری، تصریح کرد: در سال جاری در مقایسه با سال گذشته میزان درگیری با اشرار در مرزهای استان 49 درصد کاهش یافته است.

