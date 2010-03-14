17 نفر از زندانیان جرائم مالی در اردبیل آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، بعد از ظهر یکشنبه در این مراسم که به مناسبت فرا رسیدن جشن باستانی نوروز برگزار شد، 17 نفر از محکومین به دیه در جرائم غیرعمد، با پرداخت مبالغ محکومیت و اخذ رضایت شاکیان خصوصی از سوی یک خیر، آزاد شده و به آغوش خانواده ها یشان بازگشتند.

دادستان اردبیل در این مراسم طی سخنانی با بیان اینکه 80 درصد از زندانیان اردبیل را جرائم مرتبط با موادمخدر تشکیل داده است، اظهار داشت: تکمیل اردوگاه معتادین در این شهرستان ضروری است.



فردین ارژنگی با اشاره به کسب رتبه اول کشوری قضات استان در زمینه بازدید از زندانها، اظهار داشت: هم اکنون زندانهای این استان از نظر عملکرد از رتبه 28 کشوری به رتبه 12 صعود کرده است که آمار قابل توجهی است.

وی برنامه های دادسرای اردبیل را در پیگیری مشکلات زندانیان و خانواده هایشان یاد آور شد و افزود: زندانیان باید با تفکر در مورد اعمال خود، مدت زمان حبس را فرصتی برای طلب عفو و بخشش از خداوند بدانند.

دادستان اردبیل ضمن بیان وضعیت نابسامان روحی و معیشتی خانواده های زندانیان، بر ضرورت حمایت از آنان تأکید کرد و افزود: هدف از مجازات حبس در اسلام، اصلاح و تربیت مجرمین است.

