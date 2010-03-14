کارگروه گردشگری آذربایجان غربی به صورت غیر رسمی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عدم حضور مدیران دستگاه های اجرایی عضو کارگروه تخصصی گردشگری آذربایجان غربی عصر یکشنبه در آخرین جلسه این کارگروه با وجود نزدیک شدن به آغاز ایام تعطیلات نوروز باعث شد معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی به عنوان رئیس این کارگروه، جلسه را غیر رسمی عنوان کند.

وی از کارشناسان اعضای دستگاه های عضو در کارگروه گردشگری استان خواست تا به مدیران این ادارات ابلاغ کنند که شخصا در این نشست حضور یابند تا تصمیمات رسمی و عملی تر شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه این جلسه گفت: باید عرصه برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مناطق گردشگری استان توسط دستگاه های اجرایی متولی آماده شود.

سید جواد محمودی مناطق گردشگری را محور اصلی توسعه همه جانبه استان دانست و بیان داشت: باید در اجرای پروژه ها ی عمرانی از جمله سدها و پل شهید کلانتری ارومیه به مسائل زیبایی شناختی توجه شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی نیز در این جلسه با انتقاد از عدم وجود قوانین و متولی خاص برای توسعه گردشگری در آذربایجان غربی خواستار تدوین طرح جامع گردشگری استان شد.

نقی کریمی با اشاره به در دست احداث بودن 20 سد جدید در سطح استان، بیان داشت: سدهای قیقاچ پلدشت، کانسپی سرو، دریک و زولای سلماس، حسنلوی نقده و مهاباد از جمله سدهای هستند که قابلیت بهره برداری گردشگری را دارند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه با وجود هزینه های زیاد نگهداری سدهای به بهره برداری رسیده هنوز متولی خاص و یا سرمایه گذاری برای استفاده از جاذبه های توریستی این سدها مراجعه نکرده اند.