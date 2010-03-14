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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۱۹

امسال 912 نفر در تصادفات شهری و جاده ای کرمان کشته شدند

امسال 912 نفر در تصادفات شهری و جاده ای کرمان کشته شدند

کرمان – خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی کرمان با اشاره به کشته شدن 912 نفر در تصادفات جاده ای و شهری کرمان گفت: 40 درصد از این افراد در راه های فرعی و روستایی جان خود را از دست داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سردار محمد رضا اسحاقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: هر چند نسبت به سال گذشته میزان تلفات جاده ای کرمان کاهش یافته است اما طبق آمار از ابتدای سال جاری تاکنون 912 نفر در جاده های استان کرمان بر اثر تصادف جان خود را از دست داده اند.

وی گفت: حدود 40 درصد از این تلفات درجاده های فرعی و روستایی استان روی داده است که متاسفانه آمار تلفات در این قسمت افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه برخی فکر می کنند به دلیل حضور کمتر نیروهای پلیس در راههای روستایی امکان تخلف وجود دارد گفت: این تفکر درنهایت منجر به تصادف و مرگ تعداد زیادی انسانها می شود که اکثر آنها نیز سرپرست خانوار هستند.

رئیس پلیس کرمان گفت: در بین تصادفات جاده های روستایی و فرعی استان مهمترین عامل تصادف ها موتور سیکلتها هستند.

وی با اشاره به آغاز سفرهای نوروزی و ترافیک جاده ها گفت: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در راستای کاهش تصادفات بسیار با اهمیت است.

وی افزود: در راستای کنترل راههای استان کرمان برخی از راههای استان مجهز به دور بین کنترل سرعت شده اند.

کد مطلب 1051631

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