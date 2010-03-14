امسال 912 نفر در تصادفات شهری و جاده ای کرمان کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سردار محمد رضا اسحاقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: هر چند نسبت به سال گذشته میزان تلفات جاده ای کرمان کاهش یافته است اما طبق آمار از ابتدای سال جاری تاکنون 912 نفر در جاده های استان کرمان بر اثر تصادف جان خود را از دست داده اند.

وی گفت: حدود 40 درصد از این تلفات درجاده های فرعی و روستایی استان روی داده است که متاسفانه آمار تلفات در این قسمت افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه برخی فکر می کنند به دلیل حضور کمتر نیروهای پلیس در راههای روستایی امکان تخلف وجود دارد گفت: این تفکر درنهایت منجر به تصادف و مرگ تعداد زیادی انسانها می شود که اکثر آنها نیز سرپرست خانوار هستند.

رئیس پلیس کرمان گفت: در بین تصادفات جاده های روستایی و فرعی استان مهمترین عامل تصادف ها موتور سیکلتها هستند .

وی با اشاره به آغاز سفرهای نوروزی و ترافیک جاده ها گفت: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در راستای کاهش تصادفات بسیار با اهمیت است.