برنامه محوری از سیاستهای مهم ستاد عالی کانونهای مساجد است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد خلیلیان ظهر یکشنبه در جمع معاونان آموزش و پژوهش شمالغرب کشور در زنجان افزود: ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور در سالهای اخیر با برنامه ریزیهای گسترده در بخشهای مختلف و با توجه به سرفصلهای آموزشی و نیاز سنجی در این بخشها گامهای موثری را در این زمینه برداشته است.

وی افزود: در حال حاضر در حوزه فرهنگ مشکل اساسی عدم اطلاع کافی جوانان با فرهنگ غنی دینی و اعتقادی شیعیان است که باید در این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرد.

خیلیان افزود: برنامه ریزی در بخشهای سایبری و فضای مجازی از فعالیتهای مهم ستاد عالی کانونهای مساجد است.

مدیر کل اداره فرهنگی ستاد عالی کانونهای مساجد کشور ادامه داد: بهره گیری از کارشناسان و متخصصان حوزه های مختلف فرهنگی و دینی از مهمترین فعالیتهایی است که برای بهبود فعالیتهای کانونهای مساجد باید صورت پذیرد.

خلیلیان افزود: طراحی نرم افزار ریشه های انقلاب اقدامی مناسب و نو در جهت یادگیری افراد با اصول و مبانی اعتقادی و آشنایی با ریشه های انقلاب اسلامی است.