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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۱۴

برنامه محوری از سیاستهای مهم ستاد عالی کانونهای مساجد است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره فرهنگی ستاد عالی کانونهای مساجد کشور گفت: رویکرد برنامه محوری از سیاستهای مهم ستاد عالی کانونهای مساجد کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد خلیلیان ظهر یکشنبه در جمع معاونان آموزش و پژوهش شمالغرب کشور در زنجان افزود: ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور در سالهای اخیر با برنامه ریزیهای گسترده در بخشهای مختلف و با توجه به سرفصلهای آموزشی و نیاز سنجی در این بخشها گامهای موثری را در این زمینه برداشته است.
 
وی  افزود: در حال حاضر در حوزه فرهنگ مشکل اساسی عدم اطلاع کافی جوانان با فرهنگ غنی دینی و اعتقادی شیعیان است که باید در این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرد.
 
خیلیان افزود: برنامه ریزی در بخشهای سایبری و فضای مجازی از فعالیتهای مهم ستاد عالی کانونهای مساجد است.
 
مدیر کل اداره فرهنگی ستاد عالی کانونهای مساجد کشور ادامه داد: بهره گیری از کارشناسان و متخصصان حوزه های مختلف فرهنگی و دینی از مهمترین فعالیتهایی است که برای بهبود فعالیتهای کانونهای مساجد باید صورت پذیرد.
 
خلیلیان افزود: طراحی نرم افزار ریشه های انقلاب اقدامی مناسب و نو در جهت یادگیری افراد با اصول و مبانی اعتقادی و آشنایی با ریشه های انقلاب اسلامی است.
کد مطلب 1051632

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