1.5میلیون فرهنگی تحت پوشش خدمات بیمه درمان تکمیلی قرار گرفتند

محمدرضا عباسی در گفتگو با مهر با اشاره به ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی فرهنگیان توسط بیمه معلم از مهر ماه امسال گفت: تاکنون یک میلیون و 500 هزار نفر از فرهنگیان تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند.

مدیرعامل بیمه معلم با بیان اینکه این تعداد از فرهنگیان از طریق مراجعه به سایت بیمه معلم و به صورت الکترونیکی از این خدمات بهره مند شده اند، تصریح کرد: این فرهنگیان می توانند از خدمات بیمه درمان تکمیلی از طریق مراکز درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد با این شرکت بیمه بهره مند شوند.

وی از ایجاد بانک جامع اطلاعات فرهنگیان برای اولین بار در کشور از طریق سایت بیمه معلم با همکاری فرهنگیان خبرداد و تصریح کرد: فرهنگیانی که زودتر از بقیه اطلاعات خود را ارائه کردند، کارتهای بیمه درمانی خود را دریافت نموده اند.

عباسی یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته را راه اندازی سیستم پرداخت الکترونیکی حق بیمه عنوان و بیان کرد: با توجه به نیازهای مشتریان چه در بخش فرهنگیان و غیر فرهنگیان و برای جلوگیری از اتلاف وقت آنها با بانک صادرات برای پرداخت خسارتهای مشتریانی که در این بانک حساب دارند، به توافق رسیده ایم که از 4 ماه پیش اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به پراکندگی مشتریان در سراسر کشور و اینکه در بانکهای بزرگ حساب دارند، تصمیم به پرداخت خسارت مشتریان بیمه معلم از طریق بانک ملت و ملی گرفتیم، به این صورت که با هر یک از این بانکها برای پرداخت خسارت مشتریانی که در این بانکها حساب دارند، به توافق رسیدیم.