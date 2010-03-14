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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۱

هفته بیست و نهم لیگ برتر/

تساوی راه آهن شهرری و ذوب آهن اصفهان در پایان نیمه اول

تساوی راه آهن شهرری و ذوب آهن اصفهان در پایان نیمه اول

جدال تیم‌های راه آهن شهرری و ذوب آهن اصفهان در پایان نیمه اول به نتیجه تساوی انجامید.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین دیدار از روز دوم هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 امروز تیم‌های راه آهن شهرری و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه اکباتان تهران مقابل هم صف آرایی کردند.

جدال تیم‌های راه آهن شهرری و ذوب آهن اصفهان در پایان نیمه اول به نتیجه تساوی بدون گل انجامید تا دو تیم در نیمه دوم برای کسب نتیجه و سه امتیاز بازی تلاش کنند.

قضاوت دیدار راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان برعهده مسعود مرادی است. او در نیمه اول این بازی تنها به قاسم حدادی فر از تیم ذوب آهن کارت زرد نشان داد.

کد مطلب 1051635

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