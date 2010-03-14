عبدالله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استکبار و بیگانگان دوست ندارند که در منطقه خلیج فارس امنیت باشد اظهار داشت: با همکاری کشورها این ظرفیت در منطقه وجود دارد که امنیت به صورت بومی برقرار شود.

وی منطقه خلیج فارس را دارای حساسیت بالا عنوان کرد و گفت: برای توسعه منطقه امنیت ضروریترین عنصر است.

سهرابی با اشاره به سفر اخیر وزیر کشور به قطر خاطرنشان کرد: علاوه بر امضای توافقنامه امنیتی بین تهران و دوحه دو کشور ایران و قطر در زمینه مبارزه با پولشویی، مواد مخدر، قاچاق سلاح و قاچاق انسان و مبارزه با د زدی دریایی همکاری خواهند داشت.

وی در خاتمه گفت: سفر اخیر وزیر کشور به قطر می‌تواند اعلام آمادگی ایران برای توسعه همکاریها در حوزه‌های مختلف با کشورهای منطقه باشد چرا که به عقیده ما کشورهای منطقه باید دست در دست هم امنیت منطقه را برقرار کنند هرچند عده ای دوست ندارند که در منطقه امنیت باشد.



وزیر کشور هفته گذشته برای امضای توافقنامه امنیتی به دوحه قطر سفر کرده بود که امضای این توافقنامه بازتابهای وسیعی داشت.