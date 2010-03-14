سهمیه شرکتهای سوخت رسان متخلف در کرج کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدولی الله رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه کارگروه بهینه سازی مصرف سوخت در فرمانداری کرج در جمع خبرنگاران افزود: متاسفانه برخی از شرکتهای سوخت رسانی در کرج در مواردی تخلف می کنند که لازم است این تخلفها مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: برخی از این شرکتها که سهمیه زیادی در اختیار دارند، بخشی از سهمیه ای که در اختیار دارند را می فروشند که این امر بسیار نامطلوب است.

این مسئول بیان کرد: به عنوان مثال برخی از شرکتهای سوخت رسان متخلف، گازهای LPG یا سلیندر 11 کیلویی را به قیمتهای بالا به متقاضیان می فروشند که این امر آثار نامطلوبی به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: لازم است اینگونه تخلفها از سوی ادارات و دستگاه های ذیربط به بهترین در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد و اجازه داده نشود این تخلفها ادامه داشته باشد.

رئیسی عنوان داشت: مناطقی که گاز شهری در اختیار دارند، دیگر به نیازی ندارند و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی اضافه کرد: استفاده نادرست و نابجا از گازهای LPG یا سلیندر 11 کیلویی در مواری ممکن است بسیار خطرناک باشد که این امر، لزوم کنترل و نظارت بر استفاده از آنها را بیش از پیش آشکار می کند.

این مسئول افزود: شرکتهای سوخت رسانی باید گازهای LPG یا سلیندر 11 کیلویی را تنها به جاهایی ارائه کنند که گاز شهری در اختیار ندارند.