800 کلاس درس آماده اسکان میهمانان نوروزی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد محمودزاده عصر یکشنبه در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: در ایام تعطیلات نوروزی امسال 67 آموزشگاه و مدرسه به عنوان ستادهای اسکان نوروزی آماده و تجهیز شده اند.

وی اعتبار هزینه شده برای تجهیز این اماکن را سه میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: با اعتبار اختصاص یافته کلیه مدارس استان به صورت کامل برای پذیرایی بهتر میهمانان نوروزی تجهیز و آماده سازی شده اند و پیش بینی می شود با توجه به افزایش تعداد میهمانان نوروزی امسال مشکلی در این خصوص نداشته باشیم.

محمود زاده در ادامه از آماده سازی 11 خانه معلم در سطح شهرهای استان جهت اسکان میهمانان نوروزی خبرداد و بیان داشت: این اماکن با 119 اتقا و 560 تخت به همراه چهار رستوران با هزار و 757 صندلی آماده پذیرایی کامل از میهمانان است.

وی در ادامه از اعزام چهار هزار نفر از دانش آموزان و معلمان در قالب کاروان راهیان نور به مراکز جنگی در کشور خبرداد و گفت: این افراد در قالب هشت کاروان از 25 اسفندماه سالجاری تا 9 فروردین ماه سالجاری به مناطق جنگی اعزام می شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان در با اشاره به برگزاری جشنواره برترینهای استان گفت: در قالب این طرح از 161 دانش آموز نمونه و مو فق به همراه خانواده هایشان تجلیل خواهد شد.