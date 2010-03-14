مدرسه خانواده در سراسر کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمیدرضا ترقی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی افزود: این مدارس با هدف آموزش مهارتهای زندگی و همچنین آموزش نوعروسان راه اندازی می شود .

معاون فرهنگی کمیته امداد کشور تاکید کرد : در قالب برنامه مدرسه ارائه آموزشها انجام می پذیرد و محورهای آموزشی آن با جزوات و متون ویژه تهیه شده است.

وی اظهار داشت: از برنامه های مهم حوزه فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال 89 برگزاری اردوی کار برای جوانان زیر پوشش با همکاری نیروی مقاومت بسیج وشرکت 30 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش در اردوهای کار هدف گذاری شده است.

ترقی تاکید کرد: در برنامه ریزیهای انجام شده قرار است با برگزاری برنامه آموزشی ویژه برای کانونهای جوانان پیرو ولایت، برنامه های آموزشی جدید به این جوانان ارائه شود.

