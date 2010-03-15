خشکیدن باغها در مرکز صادراتی خشکبار /30 سال انتظار برای احداث سد کیلان

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، کم آبی در سالهای اخیر یکی از معضلات بزرگ مناطق مختلف شمال شرق استان تهران مطرح بوده و هست و شهرستان دماوند از این حیث وضعیتی به مراتب نامناسبتر از سایر نقاط دارد و کشاورزی را که یکی از کاربریهای اصلی این کهن دیار محسوب می شود با چالشهایی شدید و گاهی لاینحل مواجه ساخته است.

شهر کیلان نیز همچون سایر نقاط شهرستان دماوند از آب و هوایی بسیار مطبوع برخوردار است و در گذشته های نه چندان دور قطب مهم صادراتی کشور در زمینه انواع خشکبار محسوب می شد و امروزه نیز نه در حد کمی بلکه به جهت کیفی همچنان علاقه مندان خود را در سراسر کشور حفظ کرده است.

هرچند فقدان آب در شهرستان دماوند و شهر کیلان پدیده نویی نیست اما احداث سدی که بیش از30 سال از زمان طرح ریزی آن می گذرد قادر بود با ذخیره سازی آب رودخانه "آرو" در پس خود به بستری مناسب برای تامین آب کشاورزی تبدیل شده و مشکلات باغداران را تا حد زیادی رفع سازد.

کمبود آب زراعی و خشکی مشکل اصلی مرکز صادرات خشکبار

عضو شورای شهر کیلان پیرامون معضل آب زراعی این شهر به خبرنگار مهر گفت: این کمبود به معنای نبود مطلق آب در شهر کیلان نیست زیرا بیشترین حجم آبهای این شهر در انهار سنتی قرار دارد.

عبدالرضا حاجی اشرفی از وجود بیش از 15 نهر در شهر کیلان خبر داد و افزود: وجود سامانه های سنتی و ضعف آن در پمپاژ قوی، موجب استحصال ناکافی آب کشاورزی شده و به همین جهت باغات کیلان از تشنگی رنج می برند.

این مسئول ادامه داد: تاکنون تنها دو مورد از این 15 نهر با بتن پوشیده شده و سایر انهار به حال خود رها شده اند که البته در سال جاری و با انجام مکاتباتی نقشه برداری از این منابع آبی مهم صورت گرفته و مقرر شده است تا در سال جاری چهارونیم کیلومتر عملیات لوله گذاری به انجام برسد.

وی با اشاره به محصولات شهر کیلان یادآور شد: معضل کمبود آب زراعی به بیکاری کشاورزان و تولیدکنندگان کیلانی منجر شده و محصولاتی نظیر قیسی، زردآلو و گردو که در گذشته به کشورهای اروپایی صادر می شد و برای منطقه ارزآوری داشت را تحت الشعاع خود قرار داده است.

30 سال انتظار برای احداث سد

حاجی اشرفی از انتظار 30 ساله کشاورزان کیلانی برای احداث سد در این شهر خبر داد و خاطرنشان کرد: طرح سد "وادان" که از مناطق بالا دست شهر کیلان است قرار بود تا در سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران اجرایی شود اما این مهم صورت نگرفت.

این عضو شورای شهر کیلان احداث این سد را راهی برای رفع معضل کمبود آب کشاورزی دانست و اظهار داشت: با پیگیریهای صورت گرفته در سال گذشته مقدمات احداث این سد نظیر تامین بخشی از اعتبارات، امور مطالعاتی و نقشه برداری صورت گرفت.

وی با بیان اینکه تاکنون20 درصد از مراحل احداث سد وادان انجام پذیرفته است، گفت: کارهای ابتدایی ایجاد این سد انجام شد اما پس از مدتی دوباره به حال خود رها شده است.

عبدالرضا حاجی اشرفی عنوان کرد: احداث سد می تواند باغات خشک شهر کیلان را احیا، اقتصاد این شهر را پویا و معضل اشتغال جوانان آن را برطرف سازد به همین جهت اهالی و اعضای شورای شهر نیازمند توجه ویژه مسئولین هستند.

شهر پنج هزار نفری کیلان با وسعتی بالغ بر دو هزار و 800 هکتار در فاصله 70 کیلومتری پایتخت، جنوب شرقی شهرستان دماوند و دامنه های بلندی قره آقاج (درخت سیاه) قرار دارد.

قدمت این شهر بر اساس یافته های تاریخی کاوشگران باستان شناس، به دو هزار سال پیش باز می گردد و از سال 1333، همزمان با شهرهای کرج و تبریز با تشکیل شهرداری عنوان دومین شهر شهرستان دماوند را به خود اختصاص داده است.

همجواری با شهرستان پاکدشت، شهرستان فیروزکوه و استان سمنان کیلان را به نقطه پایانی استان تهران مبدل ساخته است.