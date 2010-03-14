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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۰۷

کارخانه تولید نان صنعتی در زنجان راه اندازی می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: کارخانه تولید نان صنعتی با ظرفیت تولید 50 تن در روز در زنجان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد در ستاد تنظیم بازار استان زنجان به راه اندازی مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در سطح شهر زنجان اشاره کرد و گفت: این مراکز باید در محورهای شمالی، جنوبی و مرکزی شهر زنجان راه اندازی شود.

وی ادامه داد: مکانهای در نظر گرفته شده باید بر حسب نیاز شهروندان، تراکنش جمعیت منطقه و میزان دسترسی جمعیت تعیین شود.

استاندار زنجان، به تامین بودن میوه شب عید شهروندان در سطح استان اشاره کرد و گفت: باید در خصوص توزیع و بارگیری نظارت کافی صورت بگیرد.

استاندار زنجان در بحث توزیع و پخش میوه شب عید، بر نظارت و برنامه ریزی دقیق از مرحله بارگیری تا تخلیه و تحویل به شهروندان تاکید کرد.

مدیرکل سازمان بازرگانی گزارشی از وضعیت اقلام توزیعی پایان سال ارائه کرد و گفت: در حال حاضر روزانه 15 تن مرغ منجمد با قیمت هر کیلو دو هزار و 200 تومان در مرکز استان و دو هزار و 250 تومان در شهرستانها توزیع می شود ضمن آنکه امکان افزایش عرضه 25 تا 30 تن فراهم است .

صدری اظهار امیدواری کرد که قیمت مرغ عرضه شده در استان پائین ترین قیمت را در کل کشور دارا است. 

صدری در خصوص سایر اقلام مصرفی افزود: روزانه 278 تن انواع برنج ایرانی، 16 تن گوشت قرمز منجمد، 144 تن روغن خوراکی و 96 قند و شکر توزیع می شود. 

وی ادامه داد:  700 تن پرتقال و 180 تن سیب برای تامین نیاز اولیه استان در حال حمل جهت توزیع است و طی تفاهمنامه ای 700 تن سیب مورد نیاز استان یزد و 200 تن سیب مورد نیاز استان هرمزگان و بخشی از سیب قزوین از طریق استان زنجان توزیع خواهد شد.  

کد مطلب 1051652

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