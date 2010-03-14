بازیکن استقلال مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز یکشنبه تیم استقلال تهران تحت تاثیر حمله به بازیکن جوان این تیم آغاز شد. مجتبی محبوب مجاز در زمان ورود به محل تمرین تیم فوتبال استقلال مورد حمله چند نفر ناشناس قرار گرفت. هنوز انگیزه این افراد از حمله به بازیکن استقلال مشخص نیست. بازیکنان استقلال پس از باخبر شدن از این حادثه بازیکن جوان تیم شان را دلداری داده و دعوت به آرامش می کردند.

تمرینات امروز استقلال تهران ابتدا با صحبت‌های سرمربی این تیم آغاز شد. وی از بازیکنان خواست با کسب سه امتیاز دیدار با پاس فاصله خود را با صدر جدول کمتر کرده تا بتوانند در هفته‌های آخر با کسب تمامی امتیازات به مقام قابل توجهی دست پیدا کنند.

پس از صحبت‌های صمد مرفاوی بازیکنان ابتدا چند دقیقه‌ای دور زمین دویدند و سپس به بازی مفرح دست رشته پرداختند. در ادامه بازی آقاوسط در دستور کار بازیکنان قرار گرفت و به دنبال آن به یک بازی تاکتیکی درون تیمی انجام دادند. در بخش پایانی تمرین بازیکنان به زدن ضربات ایستگاهی، سانتر از جناحین و شوت از راه دور پرداختند.

حدود 50 نفر هوادار برای تماشای تمرین عصر امروز تیم فوتبال استقلال که حدود یک ساعت به طول کشید به ورزشگاه دستگردی آمده بودند.

مجتبی جباری و هاشم بیک زاده، دو بازیکن آسیب دیده تیم استقلال عصر امروز هم زیر نظر کادر پزشکی این تیم به تمرین اختصاصی پرداختند تا هرچه زودتر مهیای بازگشت به میدان شوند.

تمرین تیم فوتبال استقلال تهران در ساعت 16:30 به پایان رسید و بازیکنان جهت برپایی اردوی یک روزه عازم هتل المپیک شدند.

تیم فوتبال استقلال تهران از ساعت 16:30 روز دوشنبه دیدار خود از هفته بیست و نهم لیگ برتر را مقابل پاس همدان برگزار خواهد کرد.