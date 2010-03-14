ایران به بسیاری از آرمانهای توسعه هزاره دست یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، خانم کنسوئلو ویدال، ضمن اظهار خرسندی از اینکه جوانان ایرانی از این فرصت برای ارسال عکس هایی استفاده نمودند که نشان دهد ایران به تعهد خود برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره عمل کرده، گفت این کشور تا کنون تلاش زیادی برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره نموده و به بسیاری از این حد اقل ها ی توسعه رسیده است.



امروز برندگان مسابقه عکاسی آرمان های توسعه هزاره نظام ملل متحد در ایران معرفی و طی مراسمی در محل فرهنگسرای خاوران جوایز خود را دریافت نمودند.

جمشید فرج وند فردا برنده جایزه اول (8 سکه بهار آزادی) و لوح تقدیر، لقمان رحیمی برنده جایزه دوم (6 سکه بهار آزادی) و لوح تقدیر و امین نظری برنده جایزه سوم (4 سکه بهار آزادی) و لوح تقدیرمعرفی و جوایز آنان به وسیله سرکار خانم کونسوئلو ویدال و دکتر آمبروجیو مننتی، نماینده سازمان جهانی بهداشت اهدا گردید.



در عین حال از بیش از 300 عکس ارسالی از سراسر ایران، آثار 19 نفر دیگر از عکاسان حرفه ای و آماتور به وسیله هیات داوران این مسابقه به عنوان آثار منتخب، شایسته دریافت لوح تقدیر در نظر گرفته شدند.



ویدال گفت آرمان های توسعه هزاره تمامی موضوعات از سلامت گرفته تا آموزش و محیط زیست را پوشش می دهد. وی افزود جهان تنها هنگامی به صلح و ثبات می رسد که این حد اقل آرمان های توسعه به دست آمده باشد. هماهنگ کننده مقیم گفت این آرمان ها حق هر فرد در جهان هستند که از آن ها باید بهره ببرد.



وی گفت به عنوان مقام ارشد سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران خرسندم از اینکه جوانان از این فرصت برای ارسال عکس هایی استفاده نمودند که نشان دهد ایران به تعهد خود جهت دستیابی به آرمان های تو سعه هزاره عمل کرده است. ایشان تصریح کرد که ایران تا کنون تلاش زیادی برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره نمو ده و بسیاری از حد اقل ها ی آرمان های توسعه هزاره به وسیله ایران به دست آمده است. وی در ادامه گفت تلاش افزون باید صورت پذیرد تا موفقیت در تمامی آرمان ها به دست آید و به همین دلیل است که سازمان ملل از ایران حمایت می نماید تا این کشور بتواند این دستور کار حداقل توسعه را به سرانجام برساند.



دکتر مننتی نیز در سخنان خود اظهار داشت: آرمان های توسعه هزاره تعهد مشترک 192 کشور جهان همراه با کارگزاری های تخصصی ملل متحد برای سال های آتی هستند که عبارتند از: ریشه کنی گرسنگی و فقر شدید،محقق ساختن آموزش ابتدایی همگانی، ارتقای برابری جنسیتی وتوانمند سازی زنان ، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود بهداشت مادران ،جلوگیری از گسترش بیماری ایدز، مالاریا و سایر بیماری ها، حصول اطمینان از پایداری محیط زیست وایجاد مشارکتی جهانی برای توسعه. وی افزود سال هدف برای رسیدن به آرمان های فوق 2015 است.