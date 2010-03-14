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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۰۱

از 25 اسفند ماه؛

استقرار 33 پایگاه امداد و نجات در مناطق مختلف خراسان رضوی

استقرار 33 پایگاه امداد و نجات در مناطق مختلف خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: از 25 اسفند ماه 33 پایگاه امداد و نجات در مناطق مختلف خراسان رضوی مستقر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی علیزاده بیرجندی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل این سازمان افزود: این تعداد پایگاه نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش واز مجموع این تعداد هفت پایگاه با تجهیزات کامل و نیروی امدادی متخصص در نقاط حادثه خیز مستقرمی شود .

مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی تاکید کرد: چهارهزار نفر روز نیروی انسانی جهت فعالیت در پایگاه های امداد و نجات فعالیت دارند.

وی ادامه داد: برای 480 نفر از امدادگران 15 دوره آموزشی و توجیهی برگزار شده است.

علیزاده با بیان اینکه استقرار پست های راهنمایی مسافران نوروزی بخش دیگر طرح امداد و نجات نوروزی است .

مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی تاکید کرد : در این رابطه 38 پست راهنمای زائر درخراسان رضوی با فعالیت هزار و 300 نفر روز پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: با فعال شدن یک فروند بالگرد MI17 و خرید تجهیزات و ستهای نجات در تابستان 88هیچ مشکلی به لحاظ امدادرسانی در زمان اجرای طرح وجود ندارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمرخراسان رضوی  بیان داشت : امکانات و تجهیزات لازم جهت اسکان اضطراری مسافران در صورت بروز سوانح و حوادث طبیعی و بحرانی به طور کامل درخراسان رضوی پیش بینی شده است.

کد مطلب 1051656

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