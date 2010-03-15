نمایشگاه صنایع دستی و کالای شب عید در کرج آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این نمایشگاه در تالار شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شده و عموم شهروندان می توانند از آن بازدید کنند.

این نمایشگاه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری، اداره میراث فرهنگی و موزه تاریخ کرج برپا شده و هدف از برگزاری آن ارائه کالاهای شب عید با قیمت مناسب به شهروندان است.

ارائه صنایع دستی به شهروندان با قیمت مناسب و معرفی توانایی های هنرمندان فعال در عرصه صنایع دستی از دیگر اهداف برپایی نمایشگاه یادشده است.

در این نمایشگاه حدود 70 غرفه برپاست و بیش از 150 هنرمند برجسته و فعال درزمینه هنرهای صنایع دستی، آثار خود را در معرض بازدید و فروش قرار داده اند.

کالاهای صنایع دستی ارائه شده در این نمایشگاه در زمینه های منبت کاری، معرق کاری، پوست، چرم، شمع، گلسازی، پارچه، لباسهای سنتی و ... است ضمن اینکه در این نمایشگاه، شیرینی و تنقلات نیز با قیمت مناسب عرضه شده است.

هنرمندانی از استانهای مختلف کشور از جمله زنجان، مازندران، تهران، کردستان و کرمانشاه، آثار صنایع دستی خود را در نمایشگاه یادشده ارائه کرده اند.

کالاها و آثار هنری ارائه شده در نمایشگاه صنایع دستی و کالای شب عید در کرج با تخفیف به خریداران عرضه می شود که این امر با هدف حمایت از مشتریان و هنرمندان صورت می گیرد ضمن اینکه کالاهای عرضه شده با تخفیف حدود 20 درصدی به فروش می رسد.