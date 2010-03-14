شاخص کل بورس به 12 هزار و 547 واحد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر امروز و در پی بازگشایی نماد مبادلاتی مخابرات، سهام‌داران 40 میلیون و 833 هزار و 961 سهم این شرکت را به ارزش 78 میلیارد و 157 میلیون و 503 هزار و 561 ریال مورد داد وستد قرار دادند.

امروز نماد مبادلاتی شرکت مخابرات ایران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند جاری و اعلام پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند سال آتی بازگشایی شد.

شرکت مخابرات سود هر سهم خود را برای سال جاری 40 درصد افزایش داد تا به 180 ریال برسد. تغییر در نحوه محاسبه عمر مفید دارایی های ثابت شرکت، دلیل این تعدیل بود. همچنین، شرکت سود هر سهم تلفیقی خود را از 226 به 271 ریال افزایش داده است. سود سال 89 نیز به ترتیب برای شرکت اصلی و تلفیقی 172 و 216 ریال عنوان شده است.

امروز شاخص کل با همراهی بیش از 97 واحدی مخابرات، بیش از 106 واحد افزایش یافت و به 12 هزار و 547 واحد رسید. شاخص آزاد شناور هم با رسیدن به 15 هزار و 790 واحد، بیش از 80 واحد بالا رفت.

شاخص بازار اول در این روز با افزایشی 101 واحدی از 10 هزار و 361 واحد گذشت. شاخص بازار دوم، امروز 50 واحد بالاتر رفت تا عدد 17 هزار و 597 واحد را در پرونده خود ثبت کند. صعود 99 واحدی و رسیدن به عدد 9 هزار و 649 واحدی هم عملکرد امروز شاخص صنعت بود.

امروز سهام داران بورسی بیش از 138 میلیون سهم را به ارزش 303 میلیارد و 901 میلیون ریال، در تالار شیشه­ای دادوستد کردند، ارزش بازار سهام کشور هم به 639 هزار و 829 میلیارد ریال رسید.