طرح تولید بنزین اتانول دار برای مقابله با تحریم احتمالی

پیروز پروین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین اقدامات انجام گرفته برای تولید بنزین اتانول دار، با بیان اینکه تفاهم نامه تامین بیواتانول با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهیه شده است، گفت: پیش بینی می شود نهایی شدن این تفاهم نامه منجر به امضای قرارداد بلند مدت در آینده شود.

وی با اشاره به اینکه طرحی که در ایران به توافق رسیده شامل معرفی بنزین E5 یعنی بنزین حاوی 5 درصد بیواتانول است، تصریح کرد: به تدریج با سنجیدن این طرح، در عمل امکان تولید بنزین با 10 درصد بیواتانول یعنی E10 ایجاد خواهد شد.

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان اتانول مخلوط کردن این نوع بنزین با بنزین معمولی و کاربرد آن در خودروها تغییری در عملکرد آنها نخواهد گذاشت.

پروین با تاکید بر اینکه در ایران در زمینه بهر‌ه‌گیری از سوخت‌های زیستی همچون بیواتانول فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته دنیا داریم، یادآور شد: این در حالی است که با توجه به مساحت کشور در شرایط جغرافیایی حداقل باید یک درصد از تولید بیواتانول دنیا به ایران تعلق داشته باشد در صورتی که با ظرفیت فعلی 0.2 تا 0.25 درصدی نصب شده تولید 0.1 درصد از کل اتانول دنیا به ایران اختصاص می یابد و به این ترتیب هیچ جایگاهی در دنیا نداریم.

وی تاکید کرد: در صورت اجرای طرح تولید بنزین حاوی 5 درصد بیواتانول باید ظرفیت ‌سازی تا حداقل 20 برابر شرایط موجود انجام شود که مستلزم سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جامع است.

پروین با اشاره به اینکه هم اکنون خریدار محصول اتانول سوختی انحصاری است، بیان کرد: در سال 1380 برای اولین بار گزارشی توسط تولید کنندگان اتانول منتشر شد و نسخه هایی از این گزارش که حاکی از ضرورت توسعه تولید این سوخت زیستی بود به مجلس و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه پس از گذشت چند سال با افزایش بهای بنزین به تنی یکهزار و 200 تا یکهزارو 300 دلار، طرح تولید بنزین اتانول دار در ایران توسط وزارت نفت اقتصادی شناخته شد، تبیین کرد: اما با سقوط مجدد قیمت بنزین در بازارهای جهانی طرح تولید بنزین اتانول دار در ایران بار دیگر به فراموشی سپرده شد و در شرایط فعلی با مطرح شدن مساله تحریم بنزین، مجدداً به این طرح پرداخته شده است.

وی با تاکید بر اینکه در صورتی که مسئولان ضرورت اجرای این طرح را تشخیص دهند این کار عملیاتی می‌شود، گفت: هم اکنون برای کانادا، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ژاپن، برزیل، آمریکا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آفریقا تولید بنزین اتانول دار دارای اولویت استراتژیک است و به نظر می‌رسد اگر این طرح در ایران نیز در اولویت قرار گیرد، مشکلات بخشی از تامین بنزین کشور نیز حل خواهد شد.