اخبار کوتاه ورزشی از استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سرپرست فدراسیون وزنه برداری کشور از برگزاری مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان کشور در مردادماه سال آینده در استان اردبیل خبر داد.

حسین رضازاده در جلسه مجمع سالیانه هیئت وزنه برداری این استان همچنین با اشاره به برپایی اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور با 14 وزنه بردار در مردادماه سال آینده در اردبیل افزود: در این اردو تلاش خواهیم کرد که تیم ملی را برای مسابقات جهانی آنتالیای ترکیه و بازیهای آسیایی کوانگ جو آماده کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقا سطح دانش داوران و مربیان وزنه برداری در کشور اضافه کرد: در همین راستا کلاسهای تخصصی برای 45 نفز از داوران و مربیان داخلی و منطقه ای آسیا در اردیبهشت ماه سال آینده با حضور مدرسان بین المللی در تهرانبرگزار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت و پتانسیل این استان در رشته وزنه برداری و حضور سه نفر از ورزشکاران وزنه برداری اردبیلی در تیمهای ملی ابراز داشت: نگاه فدراسیون وزنه برداری به ورزشکاران استان اردبیل نگاهی ویژه است.

رئیس هیئت وزنه برداری استان اردبیل نیز در این جلسه طی سخنانی با بیان اینکه این استان جزو سه استان برتر و نخست کشور در رشته وزنه برداری است، متذکر شد: ورزشکاران وزنه بردار این استان در سال جاری با 11 مدال طلا، پنج مدال نقره و چهار مدال برنز در سه رده نخست کشوری قرار دارند.

کرامت اولاد وطن بر حفظ و تثبیت این جایگاه تاکید کرد و یاد آور شد: برگزاری کارگاه آموزشی استعدادیابی، برپایی کلاسهای آموزشی مربوط به تغذیه، دوپینگ، ارتقا دانش مربیان، افزایش تخصص داوران و برنامه های اصلاحی برای مربیان و ورزشکاران از جمله برنامه های این هیئت در حفظ این جایگاه می باشد.

مسابقات شمشیربازی (‌اپه) قهرمانی زیر 18 سال استان

مسابقات شمشیربازی قهرمانی اپه پسران استان اردبیل با شرکت 24 شمشیرباز زیر 18 سال به میزبانی اداره تربیت بدنی و هیئت شمشیربازی شهرستان سرعین و در سالن ورزشی این شهرستان برگزار شد.

این رقابتها با برگزاری 98 دیدار برای کسب عنوان قهرمانی در اسلحه اپه به پایان رسید و در نهایت امیررضا کنعانی با پیروزی بر تمام رقبای خود عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

در دیدار نهایی این مسابقات امیررضا کنعانی در برابر مرصاد هدایت قرار گرفت و یک بازی زیبا و پر هیجان، موفق شد با کسب برتری 15 بر 12 به مقام قهرمانی دست یابد. در این مسابقات مرصاد هدایت دوم شد و امیرمحمد رحیمی و میلاد رنجبر بطور مشترک سوم شدند.



دیدار حسین رضا زاده با نماینده ولی فقیه در استان

سرپرست فدراسیون وزنه برداری کشور که به منظور بررسی مشکلات وزنه برداری این استان به اردبیل سفر کرده بود، با امام جمعه اردبیل و نماینده ولی فقیه در استان و نیز استاندار اردبیل دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام سید حسن عاملی در این دیدار از آخرین وضعیت وزنه برداری کشور و استان اردبیل و نحوه استعدادیابی وزنه برداران نوجوان گزارشی را دریافت کرد.



در این دیدار که با حضور نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری برگزار می شد، حسین رضا زاده نیز ضمن تشریح آخرین وضعیت وزنه برداری کشور و استان از امام جمعه اردبیل درخواست دعا برای موفقیت خود و تیم ملی کرد.

حسین رضا زاده به منظور شرکت در مجمع عمومی هیئت وزنه برداری استان و بررسی مشکلات و رسیدگی به وضعیت فنی و تجیهزات اردبیل به این استان سفر کرده است.



کسب 510 مقام کشوری توسط ورزشکاران استان



مدیر کل تربیت بدنی استان اردبیل از کسب 510 مقام کشوری، 12 مقام آسیایی و 58 مقام جهانی و بین المللی توسط ورزشکاران این استان در سال جاری خبر داد.



شروین اسبقیان در جلسه ماهانه هیئتهای ورزشی و تجلیل از قهرمانان المپیاد ورزشی استان اظهار داشت: ورزشکاران این استان همچنین امسال 91 مقام تیمی کشوری بدست آوردند که این میزان آمار چشمگیر و قابل توجه می باشد.



وی ورزشکاران دعوت شده به اردو های تیم ملی را از این استان 289 مورد عنوان کرد و افزود: این افتخارات در حالی کسب شده است که استان اردبیل با کمبود اعتبارات و اجرای کند پروژه های ورزشی مواجه بوده و از نبود سالنهای تخصصی و استاندارد در برخی رشته های ورزشی رنج می برد.



مدیر کل تربیت بدنی استان با تاکید بر ضرورت افزایش اعتبارات ورزشی ابراز داشت: در زمینه فضای ورزشی در طی چند سال اخیر بویژه در دولت نهم انقلابی در این استان صو رت گرفته است، بطوریکه از مجموع 105 سالن ورزشی احداث شده در طی 30 سال گذشته در این استان، بیش از 50 سالن ورزشی در دولت نهم احداث و به بهره برداری رسیده است.



وی با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی استان نیز از 40 صدم مترمربع به 87 صدم متر مربع افزایش یافته است، خاطر نشان کرد: هم اکنون 37 پروژه ورزشی با 40 درصد پیشرفت فیزیکی نیز در سطح استان اردبیل در دست احداث می باشد.