ارائه پیشنهاد مالی مربیان تیم امید به فدراسیون فوتبال/بررسی شرایط جدید

به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال نشست روز گذشته کادر فنی تیم امید با علی کفاشیان و مسئولان فدراسیون فوتبال و درخواست کفاشیان مبنی بر پیشنهاد مالی کادر فنی تیم امید برای ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال، امروز مربیان تیم امید شامل؛ غلامحسین پیروانی (سرمربی)، امیرحسین پیروانی (مربی)، هادی طباطبایی (مربی دروازه بان‌ها) و محمد فنایی (سرپرست) پیشنهاد مالی خود را به فدراسیون فوتبال ارائه کردند.

پیشنهاد مربیان تیم امید برای مدت یکسال است که بازیهای آسیایی گوانگژو را نیز در برمی گیرد. در صورت موافقت فدراسیون فوتبال با مبلغ قرارداد مربیان تیم امید، یک روانشناس، یک بدنساز و سه نفر آنالیزور نیز به کادر فنی تیم امید اضافه خواهند شد.

قرار است در نشست ویژه‌ای با حضور علی کفاشیان و اعضای کمیته تیم‌های ملی رقم پیشنهادی مربیان تیم امید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت توافق از اوایل اردیبهشت ماه سال آینده اردوهای تدارکاتی تیم امید بصورت مقطعی دنبال شود.

مربیان تیم امید برای ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال همچنین شرایط خاصی را مد نظر دارند که برگزاری دیدارهای تدارکاتی مناسب و برپایی اردوهای تدارکاتی بلند مدت از جمله آنهاست .

برنامه کادر فنی تیم امید برای بازیهای آسیایی گوانگژو به فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک ارائه شده که مورد تایید مسئولان این دو مجموعه قرار گرفته است. با این وجود ادامه همکاری کادر فنی فعلی تیم امید به توافق مالی و فراهم شدن درخواست های مربیان این تیم بستگی دارد و این احتمال وجود دارد که حتی این همکاری در پایان سال اول به پایان برسد .

کمیته ملی المپیک از مدتها پیش بدنبال بکارگیری یک مربی خارجی در راس کادر تیم امید است هر چند تاکنون فدراسیون فوتبال با این امر مخالفت کرده و مدیران فدراسیون بر استفاده از مربیان ایرانی تاکید دارند.