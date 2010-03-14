قهرمانی جهان حسن ختام خوبی برای تکواندو ایران در سال 88 بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پولادگر که در نشست مطبوعاتی عصر یکشنبه فدراسیون تکواندو شرکت کرده بود با بیان این مطلب افزود: سال 88 در چهار رویداد بزرگ جهانی شرکت کردیم که دو نایب قهرمانی، یک عنوان سومی و یک قهرمانی حاصل آن بود و در مجموع موفق به کسب 76 مدال طلا، نقره و برنز از رقابت‌های رسمی جهانی و آسیایی شدیم.

وی ادامه داد: این کارنامه‌ای قابل قبول و درخشان برای یک رشته ورزشی به شمار می رود و باید مورد توجه قرار گیرد که با وجود کمبود بودجه و مشکلات فراوانی که داشتیم، حاصل شد.

رئیس فدراسیون تکواندو با اشاره به راه‌اندازی مرکز علمی کاربردی تکواندو اظهار داشت: هم اکنون 120 دانشجو در این مرکز فعالیت می‌کنند. این استقبال برای ما غیرمنتظره بود و باعث شد تا در برگزاری کلاس‌ها دچار مشکل شویم که خوشبختانه با نظر مساعد ریاست سازمان تربیت بدنی این مشکل هم حل شد.

وی از افتتاح آکادمی جهانی تکواندو در هفته سوم فروردین با حضور مسئولان ورزش و رئیس سازمان تربیت بدنی خبر داد.

پولادگر به رقابت‌های جهانی نوجوانان نیز اشاره کرد و گفت: از اولین دوره این مسابقات در سال 96 تاکنون که هشت دوره را پشت سر گذاشته‌ایم روند صعودی و منطقی را طی کرده‌ایم، ضمن اینکه هم‌گروهی با نماینده رژیم اشغالگر قدس و مصدومیت دو بازیکن دیگر ایران دلیلی شد تا در وضعیتی نابرابر با رقبا و در یک جنگ واقعی به این مهم دست پیدا کنیم.

رئیس فدراسیون تکواندو در مورد مسابقات تکواندو کسب سهمیه المپیک نوجوانان سنگاپور هم گفت: در این مسابقات هم تکواندو ایران عملکرد خوبی داشت. در بخش پسران دو سهمیه و در بخش دختران یک سهمیه کسب کردیم که این کارنامه قابل قبولی است. ایران تنها تیمی بود که در این دوره از رقابت‌ها دو تیم را ارنج کرده بود. البته باید به حضور هادی ساعی به عنوان یک قهرمان المپیکی در کنار تیم به عنوان یک فاکتور انگیزشی و یک فاکتور مثبت نیز اشاره کنم.

وی همچنین از پیشنهاد ایران برای میزبانی مسابقات سهمیه المپیک لندن خبر داد و گفت: پیشنهاد خود را به فدراسیون جهانی ارائه کرده‌ایم و در جریان مسابقات قهرمانی آسیا که اردیبهشت ماه در قزاقستان برگزار می شود، میزبان این مسابقات از بین کشورهای ایران، چین و کره جنوبی انتخاب خواهد شد.