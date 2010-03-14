  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۱۱

هفته بیست و نهم لیگ برتر/

سپاهان شاهین را هم شکار کرد/ زردپوشان به قهرمانی نزدیک شدند

سپاهان شاهین را هم شکار کرد/ زردپوشان به قهرمانی نزدیک شدند

تیم فوتبال سپاهان اصفهان با برتری مقابل شاهین بوشهر یک گام دیگر به کسب عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور نزدیک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان که به دنبال شکست برابر ذوب آهن و تساوی در خانه تراکتورسازی جایگاهش در صدر جدول رده بندی لیگ برتر به خطر افتاده بود، عصر امروز در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ برتر مقابل شاهین بوشهر به پیروزی 2 برصفر دست یافت.

سپاهان در این بازی که از ساعت 15 در ورزشگاه فولادشهر آغاز شده بود، با گل‌های ابراهیم توره (1) و احمد جمشیدیان (65) برتری 2 برصفر را از آن خود کرد و 59 امتیازی شد.

قضاوت دیدار سپاهان اصفهان - شاهین بوشهر برعهده البرز حاجی پور بود. او در این بازی به مهدی کریمیان از تیم سپاهان اصفهان کارت زرد نشان داد.

کد مطلب 1051671

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها