سپاهان شاهین را هم شکار کرد/ زردپوشان به قهرمانی نزدیک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان که به دنبال شکست برابر ذوب آهن و تساوی در خانه تراکتورسازی جایگاهش در صدر جدول رده بندی لیگ برتر به خطر افتاده بود، عصر امروز در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ برتر مقابل شاهین بوشهر به پیروزی 2 برصفر دست یافت.

سپاهان در این بازی که از ساعت 15 در ورزشگاه فولادشهر آغاز شده بود، با گل‌های ابراهیم توره (1) و احمد جمشیدیان (65) برتری 2 برصفر را از آن خود کرد و 59 امتیازی شد.

قضاوت دیدار سپاهان اصفهان - شاهین بوشهر برعهده البرز حاجی پور بود. او در این بازی به مهدی کریمیان از تیم سپاهان اصفهان کارت زرد نشان داد.