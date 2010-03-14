به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی در حاشیه تمرین عصر امروز تیم فوتبال استقلال با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بازی مقابل پاس همدان یک بازی بسیار سخت است. با توجه به اینکه رفته رفته به پایان فصل نزدیک می‌شویم بازیها سخت‌تر شده، تمامی تیم‌ها به فکر گرفتن امتیازات لازم هستند و هیچ بازی آسانی نداریم.

مرفاوی در ادامه افزود: طی روزهای گذشته تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته و خود را برای دیدار با پاس آماده کرده‌ایم تا بتوانیم با کسب این سه امتیاز شرایط خود را در جدول بهبود بخشیده و به هفته‌های پایانی امیدوارتر باشیم.

سرمربی استقلال تهران در پاسخ به این پرسش که "آیا نتیجه تساوی پرسپولیس تهران و ملوان انزلی شما را امیدوارتر کرده است؟"، گفت: اصلا به سایر نتایج فکر نمی‌کنیم و فقط بازی خودمان را انجام می‌دهیم و تنها هدف ما کسب سه امتیاز در این دیدار است.

وی از هواداران نیز بابت حضورشان در ورزشگاه تشکر کرده و از آنان خواست که در آخرین دیدار سال 88 بازیکنان محبوب خود را تنها نگذارند.

سرمربی استقلال تهران در پاسخ به این پرسش که "آیا به الغرافه فکر می‌کنید و بازی‌های این تیم را نیز آنالیز کرده‌اید؟"، گفت: ما دیدارهای الغرافه قطر با الجزیره امارات و الاهلی عربستان را آنالیز کرده‌ایم و تمرینات خوبی را برای این بازی انجام خواهیم داد.

مرفاوی ادامه داد: ما در حال حاضر فقط به پاس همدان فکر می‌کنیم و از دوشنبه شب که بازی پاس همدان به پایان برسد تمام فکرمان را بر روی دیدار مقابل الغرافه متمرکز خواهیم کرد.

سرمربی استقلال در پایان فرا رسیدن سال جدید را به تمامی هموطنان تبریک گفت و برای آنان آرزوی موفقیت کرد و در خصوص خاطرات تلخ و شیرین سال 88 نیز گفت: برای هر کسی خاطرات تلخ و شیرین وجود دارد و هیچ کس از این قاعده مستثنی نیست اما امیدوارم که تمامی مردم ایران سال جدید را با خاطرات خوب به پایان برسانند.