اختلاف قوای مجریه و مقننه سوئد درباره شناسایی کشتار ارامنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "کارل بیلت" که با "احمد داود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه در شمال فنلاند و در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیدار می کرد، گفت وی به دلیل رای روز سه شنبه پارلمان کشورش در معرفی کشتار ارامنه از سوی دولت عثمانی به عنوان نسل کشی، ناخرسند و آشفته شده است.

وی افزود این رای می تواند بر حل اختلاف و فرایند آشتی میان آنکارا- ایروان تاثیر بگذارد.

وزیر امور خارجه سوئد اظهار داشت : این تاسف آور است، زیرا سیاسی کردن موضوعات تاریخی خدمتی به یک هدف مفید نمی کند و ما علاقه مند به کار حل اختلاف هستیم نه تصمیماتی این چنینی که هدفش به جای کاهش تنشها افزایش آنهاست.

پارلمان سوئد روز سه شنبه با 131 رای در برای 130 رای کشتار 1.5 میلیون ارمنی در جنگ جهانی دوم از سوی دولت عثمانی را به عنوان نسل کشی معرفی کرد و این مسئله مورد اعتراض شدید آنکارا قرار گرفت.