داروهای ترک اعتیاد قدرت درمانی کافی ندارند/ اراده کافی تنها راه ترک

هوشنگ نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بسیاری از افراد تصور می کنند که استفاده از داروهای ترک اعتیاد، اثرات بسیار مطلوبی دارد و باعث می شود افراد اعتیاد را ترک کنند درحالیکه اینگونه نیست.

وی ادامه داد: داروهای ترک اعتیاد بیشتر نقش کمکی دارند و به تنهایی قادر نیستند اعتیاد را در فرد معتاد از بین ببرند.

مهمترین عامل در زمینه ترک اعتیاد ایجاد اراده کافی در شخص معتاد است

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: مهمترین عامل در زمینه ترک اعتیاد، ایجاد اراده کافی در شخص معتاد برای ترک اعتیاد است و اگر این اراده وجود نداشته باشد، افراد معتاد نمی توانند اعتیاد خود را ترک کنند.

نوری عنوان داشت: بسیاری از داروهای ترک اعتیاد که تبلیغ می شوند و در بازارها وجود دارند، ممکن است تقلبی باشند و شهروندان باید پیش از مصرف اینگونه داروها از سلامت آنها مطمئن شوند تا مشکلات بعدی برای آنها به وجود نیاید.

داروهای ترک اعتیاد نقش کمکی دارند

نوری در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: همانگونه که گفته شد، داروهای ترک اعتیاد نقش کمکی دارند و تا وقتی که اراده لازم و کافی در شخص به وجود نیاید وی نمی تواند اعتیاد خود را ترک کند.

وی افزود: اعتیاد با وابستگی جسمانی و روانی همراه است. فرد معتاد با دریافت مواد اعتیادآور سرخوش و راضی می‌شود و با توقف مصرف دارو دچار خماری و اختلال شدید جسمانی می شود.

این مسئول اضافه کرد: مواد اعتیادآور سبب پیدایش پدیده تحمل نیز می‌شوند. به ‌موجب این پدیده فرد معتاد برای دسترسی به اثر اولیه این مواد که در ابتدا با مقدار کم حاصل می‌شود، مصرف خود را افزایش می‌دهد.

نوری یادآور شد: هر روز عده زیادی از مردم، به اراده خود، اعتیادشان را ترک می‌کنند. البته این تصمیم‌گیری یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

موفقیت در ترک اعتیاد هنگامی صورت می‌گیرد که فرد به خود اعتماد پیدا کند

وی در آخرین بخش از سخنان خود نیز افزود: موفقیت در ترک اعتیاد هنگامی صورت می‌گیرد که فرد به خود اعتماد پیدا کند که می‌تواند تغییر کند و اعتیاد را ترک کند.

عضو نظام پزشکی کرج یادآور شد: به این ترتیب می توان گفت که اراده و اعتماد به خود مهمترین عامل در ترک اعتیاد است.