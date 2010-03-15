وقف دانشگاه آزاد؛ از ابتدای سال تا پیام نوروزی جاسبی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1388 کانون خبرهای داغی در عرصه آموزش عالی بود. وقف این دانشگاه که با مخالفت برخی مسئولان همراه شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مورد بررسی قرار گرفت اما در تمام این مدت، دانشگاه آزاد اسلامی این موضوع را همچنان مطرح کرد. البته بحث اصلاح اساسنامه این دانشگاه و تعیین سقف برای ریاست آن از دیگر خبرهای داغ این دانشگاه بود که رنگ و بوی سیاسی هم به خود گرفت.

ماههای ابتدایی سال جاری که روزهای پایانی آن را طی می کنیم زمزمه هایی مبنی بر امکان وقف دانشگاه آزاد اسلامی توسط هیئت موسس این دانشگاه فضای جامعه خبری را فرا گرفت. هر چند در ابتدای امر و با وجود تمرکز اذهان عمومی بر اخبار اطلاعات خبر وقف دانشگاه آزاد اسلامی چندان جلب نظر نکرد اما به یک باره موضوع وقف دانشگاه آزاد اسلامی از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار شد و به یکی از بحث برانگیزترین و چالشی ترین مسائل روز بدل شد.

کریم زارع عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در همان زمان در گفتگو با خبرنگار مهر دلایل مصوبه هیئت موسس برای وقف اموال دانشگاه را اعلام کرد و گفت: وقف دارایی‌ها و اموال دانشگاه آزاد اسلامی با موافقت مسئولان صورت گرفته تا در صورت انحلال این دانشگاه دارایی آن در اختیار نهادهای دیگر قرار نگیرد.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی در این گفتگو همچنین تاکید کرد: اعتقاد دارم که دانشگاه آزاد اسلامی در کشتی نوح بوده و هیچ خطری به آن آسیب نمی رساند.

زارع یادآور شد: مدتهاست که در برخی محافل گفته می شود که درآمد این دانشگاه به اعضای هیئت موسس می رسد در صورتی که این خلاف واقع بود و حال با وقف اموال این دانشگاه این شائبه نیز برطرف شده است و مردم اطمینان خاطر دارند که اموال این دانشگاه به شخص خاصی تعلق ندارد.

محمدرضا مخبر دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به اظهارات معاون پارلمانی دانشگاه آزاد به مهر گفت: وقف اموال و دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی باید در قالب اصلاح اساسنامه این دانشگاه بررسی شود و با طرح از سوی مسئولان دانشگاه آزاد واقع نمی شود.

وی اضافه کرد: هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهادات خود را در زمینه اصلاح اساسنامه ارائه کرده است که در جلسات آینده شورا بررسی می شود.

مخبر گفت: این طور نیست که با مطرح شدن بحث وقف از سوی مسئولان دانشگاه آزاد، وقف این دانشگاه هم انجام شود زیرا وقف جزئی از اساسنامه دانشگاه است و مسئله نحوه روشن کردن دخالت در داراییهای دانشگاه آزاد است که باید در اصلاح اساسنامه به آن توجه شود.

با وجود این اظهارات از سوی طرفین بود که بحث وقف دانشگاه آزاد اسلامی از موضوعی مختص به آموزش عالی کشور به دستمایه ای برای موضع گیری های سیاسی و فشار به طرف مقابل بدل شد.

اما عبدالله جاسبی که در شصتمین نشست مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، وقف این دانشگاه را حتمی و قطعی دانسته بود در برنامه ای دیگر از دانشگاه آزاد اسلامی پرده از داستان وقف برداشت و گفت: مسئله وقف از دو سال گذشته مورد مطالعه قرار گرفت که ایده اصلی آن متعلق به خودم بود. در ادامه موضوع را با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کردم که ایشان در ابتدا تردید داشتند اما سپس موافقت کردند.



وی ادامه داد: این مسئله در جلسه هیئت موسس دانشگاه آزاد مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت. پس از اینکه هیئت موسس با اصل موضوع موافقت کرد موضوعات فقهی وقف مورد بررسی قرار گرفت.



جاسبی افزود: پس از آن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را مورد بررسی قرار دادند و پس از کسب موافقت لازم، هیئت موسس آخرین وقفنامه را در ماه رمضان سال جاری بررسی کرد و به تصویب رساند و در نهایت صیغه وقف خوانده شد.



رئیس دانشگاه آزاد با بیان این مطلب که در ماه گذشته سند مادر دانشگاه آزاد برای اموال دانشگاه تنظیم و به ثبت رسید، گفت: در حال حاضر 10 عدد سند به ثبت رسیده و طی مدت 6 ماه تا یک سال آینده دیگر سندها نیز به ثبت خواهد رسید.

آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز درباره سازگاری وقف اموال بیش از 40 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد اسلامی با اصول فقهی اعلام نظر کرد و گفت: "شخصا از مقام معظم رهبری در این باره استفاء کرده ام که ایشان در پاسخ به آن گفتند، می توانید."

با وجود همه این کشمکشها و اختلاف نظرها یکی از مسئولان ارشد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور درباره وقف اموال دانشگاه آزاد گفت: مسئولان این دانشگاه می توانند اموالی را که متعلق به خود دانشگاه است وقف کنند اما درباره اموال دولتی که در اختیار دارند نمی توانند اقدامی انجام دهند.

هر چند این اظهارنظر نیز مطرح شد اما همچنان بحث درباره وقف اموال دانشگاه آزاد به عنوان یک اختلاف میان مسئولان دانشگاه آزاد و هیئت موسس و امنای آن با برخی مسئولان دولتی کشور ادامه دارد.

دکتر عبدالله جاسبی نیز در سال جاری و پس از طرح موضوع وقف اموال این دانشگاه بارها در سخنرانیهای خود این موضوع را مورد تاکید قرار داد. تاکیدات جاسبی تا جایی ادامه دارد که وی در تبریک نوروزی خود به دانشگاهیان نیز به این موضوع اشاره کرده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پیام نوروزی خود تاکید کرد: وقف اموال و دارایی های دانشگاه پس از استعلام از نظر فقهی مقام معظم رهبری و پیگیری های هیئت موسس دانشگاه به فرجام رسید. وقف این میزان از اموال و دارایی ها بزرگ ترین وقف در طول تاریخ به شمار می آید.

در بخشهای دیگر پیام جاسبی آمده است: دانشگاه آزاد اسلامی در طی 28 سال فعالیت دارای سه میلیون فارغ‌التحصیل، بیش از یک میلیون و 500 هزار دانشجو، 30 هزار عضو هیئت علمی، 31 هزار پرسنل، 50 مرکز رشد و فناوری و 357 واحد دانشگاهی و مرکز آموزشی است.

در این پیام با اشاره به بخشی از برنامه های دانشگاه برای ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهش محوری آمده است: کسب مقام اول از نظر تعداد مقالات بین المللی از موفقیت های بزرگ پژوهشگران این نهاد علمی و فرهنگی محسوب می شود.

در این پیام همچنین به سرمایه ‌گذاری دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه تولید علم، جنبش نرم افزاری و ایجاد کرسی‌های نظریه‌پردازی، روبوکاپ و جوش هسته ای اشاره شده و یادآور شده است: توسعه کتابخانه ‌های الکترونیکی، گسترش آموزش مجازی، ایجاد مرکز مطالعات بین رشته‌ای، راه‌اندازی سیستم جامع اطلاع‌رسانی و توسعه و گسترش فعالیت‌های باشگاه پژوهشگران جوان با بیش از ده هزار عضو از دیگر اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی است.

جاسبی در بخشی از این پیام نیز آورده است: تدوین سند راهبردی برای توسعه پژوهش با شاخصهای تعریف شده تا افق 1404 در دانشگاه از موفقیتهای این دانشگاه است.

سال 1388 با تمام فراز و فرودهایش برای دانشگاه آزاد اسلامی در حال پایان است. دانشگاهی که اساسنامه آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح شد که در آن بر تعیین سقف برای ریاست دانشگاه آزاد و حتی وقف اموال این دانشگاه مواردی مورد تاکید قرار گرفته است.