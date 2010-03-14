رسانه ها در روند توسعه استان کرمانشاه سهم زیادی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر یکشنبه در مراسمی که به منظور تقدیر از خبرنگاران برگزار شد، اظهار داشت: چه بسا طرح هایی که با نوشتار یا گفتار خبرنگاران در استان اجرایی شده باشد و به طور کلی می توان نقش رسانه ها را در پیشبرد امور و به ثمر نشستن برخی از طرح ها قابل توجه دانست.

وی با بیان اینکه همواره در پی تلاش و خدمت به استان هستم، گفت: بودجه سال آینده مشخص می کند که طی این مدت چه کارهایی برای توسعه استان صورت گرفته و از جمله کارهای مهم، فعال شدن کمیته فنی منوریل است که در بودجه سال آینده رقم خوبی برای آن دیده شده است.

هاشمی افزود: طی این مدت کوتاه به تمام شهرستان های استان سفر کرده و تصمیمات خوبی در این سفرها برای رفع مشکلات موجود شهرستان ها اتخاذ شده است.

وی تصریح کرد: پروژه های دور سوم سفر ریاست جمهوری را نیز احصاء کرده ایم، البته هنوز در این خصوص به جمع بندی نرسیده ایم.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه برنامه های خوبی برای توسعه استان داریم، گفت: ابتدای سال آینده در جمع خبرنگاران این برنامه ها را اعلام می کنم.

وی افزود: در حوزه مسکن مهر در برخی شهرستانهای استان هیچ کاری انجام نشده است و در برخی شهرستانهای دیگر هم پیشرفتهای قابل توجهی شده است اما ما تلاش داریم تا در راستای شعار عدالت محوری و تامین مسکن برای همه شهروندان در راستای اهداف دولت دهم، کار کنیم.

در پایان مراسم از جمعی از خبرنگاران نشریات محلی، خبرگزاری ها و خبرنگاران نشریات سراسری در استان تقدیر شد.