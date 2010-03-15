تحقیقات انجام شده در حوزه زنان گرهی از مشکلاتشان باز نکرده است

فاطمه محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: منابع موجود و تحقیقات انجام شده به یک یا دو تئوری در حوزه مسایل زنان خلاصه شده و مطالعات موجود از کشورهای غربی نیز با همان نگاه و متاثر و متناسب با همان شرایط کشورهاست شاید به همین دلیل است که تحقیقات انجام شده تاکنون گرهی از مشکلات زنان را باز نکرده است.

وی با اشاره به بررسی ضرورت نظریه پردازی در مطالعات زنان در نشست اخیر شورای فرهنگی ــ اجتماعی ادامه داد: در این نشست 12 نفر از اساتید علوم اجتماعی دانشگاههای مختلف مانند الزهرا، تهران، بهزیستی، شاهد، اصفهان و علامه طباطبایی حضور داشتند و به بحث در زمینه ضرورت نظریه پردازی و امکان آن با رویکرد مطالعات زنان پرداخته شد.

محبی با بیان این که اعضا در این نشست خواستاز این شدند تا فرصتها و امکان دانشگاهی در زمینه نظریه پردازی در حوزه زنان فراهم شود، تصریح کرد: در این نشست موانع نظریه پردازی در حوزه علوم اجتماعی مطرح شد و اساتید دانشگاهی مشکلاتی پیش روی خود را در این زمینه مطرح کردند.

وی ادامه داد: اساتید این بحث را مطرح کردند که نظریه پردازی کار بسیار زمان بری است و نیاز به مطالعات و تحقیقات گسترده ای دارد ولی در قوانین نگارش مقاله مبنای ارتقا تخصصی اساتید قرار می گیرد که کار بسیار ساده ای است و به همین به سرعت مدارج علمی طی می شود.

مدیر مطالعات و تحقیقات شورای فرهنگی اجتماعی زنان اظهار داشت: نظریه پردازی عمیق و کاری طولانی مدت است و افراد انگیزه مند را نیاز دارد که نخواهند ارتقا علمی را با روشهای سوری مانند نگارش مقاله طی کنند به همین دلیل اساتید دانشگاه خواستار این شدند که دبیرخانه نظریه پردازی تدبیری برای این مشکل بیاندیشد.

وی با تاکید بر فقدان نظریات بومی در حوزه مسایل زنان افزود: با همکاری دبیرخانه نظریه پردازی شورای فرهنگی ــ اجتماعی زنان انگیزه بیشتری را در اساتید ایجاد خواهیم کرد تا علاوه بر نقد نظریه های غربی، نظریه بومی در این خصوص ارایه شود.