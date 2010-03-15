بازگشت 11 شاهین ایرانی/ قطر دو غزال نایاب به ایران می دهد

عبدالله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور قطر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ایران و قطر در حوزه مبارزه با قاچاق پرندگان نایاب مذاکراتی با یکدیگر داشتند و در همین راستا اخیرا رئیس سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی ایران با وزیر محیط زیست قطر دیدار کرد که در نتیجه این دیدار دو کشور توافقنامه ای در حوزه مبارزه با قاچاق حیوانات امضا کردند.

سهرابی اضافه کرد: مدتها بود که از ایران حیواناتی به قطر قاچاق می شد و بر اساس توافقنامه ای که اخیرا به امضا رسید و مشتمل بر 12 بند است دو کشور در حوزه مبارزه با شکار غیر قانونی و قاچاق حیوانات همکاری می کنند.

سفیر جمهوری اسلامی در قطر خبر داد که به عنوان نخستین اقدام دولت قطر ظرف 4-5 روز گذشته 11 پرنده شاهین که به صورت قاچاق از ایران به دوحه منتقل شده بود را تحویل مقامات جمهوری اسلامی ایران داد و این پرندگان هم اکنون در اختیار مسئولان محلی ایران هستند و به زودی به زیستگاه خود بر می گردند.

وی در رابطه با موضوع اهدای دو رأس آهوی ایرانی به ولیعهد قطر اظهار داشت: ایران و قطر در راستای توافقات زیست محیطی و همکاریهای مشترک اقداماتی را آغاز کردند و در همین راستا دو رأس آهو برای ازدیاد به قطر ارسال شده و در اقدام متقابل قرار است قطر دو رأس غزال نایاب که در عربی "مها" نام دارد و با نام "اوریکس" از آن یاد می شود تحویل ایران بدهد و هم اکنون این انتقال در مرحله انجام مقدمات امور مربوط به دامپزشکی است.

سهرابی با اشاره به اینکه این نوع آهو که از سوی قطر به ایران تحویل می شود هم اکنون در کشور یافت نمی شود هدف از این تبادل را تکثیر این نوع حیوان نایاب در جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.