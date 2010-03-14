توقف ذوب آهن به سود سپاهان/ فاصله در صدر جدول به 6 امتیاز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 امروز تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه اکباتان تهران به دیدار راه آهن شهرری رفت و در حالیکه برای حفظ فاصله امتیازات خود با سپاهان صدرنشین به پیروزی در این بازی نیاز مبرم داشت، با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد.

ذوب آهن با یک امتیاز این بازی خارج از خانه 53 امتیازی شد و در فاصله 6 امتیازی سپاهان قرار گرفت، راه آهن نیز 34 امتیازی شد و به رده دوازدهم جدول صعود کرد.

قضاوت دیدار راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان برعهده مسعود مرادی بود. او در این بازی به قاسم حدادی فر از تیم ذوب آهن کارت زرد نشان داد.