منطقه بین راهی گرمدره مراکز درمانی شبانه روزی ندارد

عین الله شفاعت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: دستگاه های ذیربط با این توجیه که جمعیت گرمدره به حد نصاب نرسیده از برپایی مراکز درمانی شبانه روزی در این منطقه خودداری می کنند درحالیکه این امر بسیار نامطلوب است.

وی ادامه داد: در شبانه روز ده ها هزار خودرو از اتوبان تهران - قزوین عبور می کنند و اگر مراکز و امکانات درمانی کافی در گرمدره وجود داشته باشد، در زمان بروز حوادث جاده ای، امدادرسانی به مصدومان به نحو مطلوبتری انجام می گیرد.

این مسئول بیان کرد: متاسفانه بخش خصوصی نیز تمایلی در زمینه سرمایه گذاری برای احداث مراکز درمانی شبانه روزی در گرمدره نشان نمی دهد و از مسئولان ذیربط انتظار داریم تا شرایط لازم برای استقرار مراکز یادشده را در اسرع وقت در گرمدره فراهم کنند.

زمین سه هزار متری را برای احداث مرکز درمانی "درمان بستر" تامین کردیم

شفاعت در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: در این زمینه زمین سه هزار متری را برای احداث مرکز درمانی "درمان بستر" تامین کردیم اما متاسفانه بهداشت و درمان کرج از احداث این مرکز خودداری کرده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در منطقه گرمدره داروخانه داریم اما شبانه روزی نیست و بیماران در صورت نیاز به دارو در ساعات شبانه مجبور می شوند به مناطق دیگر مراجعه کنند.

شفاعت افزود: امکان بروز حوادث جاده ای در اتوبانها وجود دارد و محلهایی که در نزدیکی اتوبانها قرار دارند باید تا حد ممکن به امکانات درمانی کافی و شبانه روزی مجهز شوند.

وی خاطرنشان کرد: تجهیز درمانگاه ها و افزایش تعداد آنها و نیز ایجاد مراکز اورژانس مجهز از مهمترین ضرورتهاست و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

مسئولان ذیربط شهرستان به تامین امکانات مورد نیاز درمانی و پزشکی توجه کنند

این مسئول اضافه کرد: تامین امکانات مورد نیاز درمانی و پزشکی از قبیل آمبولانس و نیز تامین داروهای لازم در داروخانه ها از دیگر مواردی است که مسئولان ذیربط شهرستان باید به آنها توجه وی‍ژه و خاص داشته باشند.

وی بیان کرد: لازم است مسئولان ذیربط در اسرع وقت برای استقرار داروخانه شبانه روزی در گرمدره تمهیدات لازم را اتخاذ کنند و این امر به بهترین نحو محقق شود.

شفاعت افزود: تحقق این امر کمک می کند که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه برای مسافران و شهروندان در اتوبان و در زمانی که نیاز به تهیه دارو پیش می آید، در این زمینه مشکل و مانعی وجود نداشته باشد.